Survivor: la votación del último Concejo Tribal del Norte

Agustín Pérez nominó a Inés, criticándola por no aportar nada y no coincidir con él "No coincido en nada con ella, y nunca aportó nada, no puedo creer lo lejos que la hicimos llegar". Por otro lado, Malena Kerschen votó a "Colli", acusándolo de no escuchar y ser autorreferencial "No te escucha, interrumpe, no le interesa saber de nadie y solo habla de él".

Por su parte, Fiorela Fraccaro y Juan Pablo Busilachi también votaron a Martín Collante, citando sus actitudes incompatibles con ellos “Tiene actitudes que distan de lo que soy yo” expresó la personal trainer, mientras que Juanchi fue por un camino similar “Los últimos días se me hizo difícil tolerarlo”.

"Colli" eligió a Inés con una canción a favor de él, mientras que la jugadora trans predijo correctamente la votación y expresó "Es él o yo". Martín Collante fue enviado a la Isla del Muerto y Lucero sigue en competencia.