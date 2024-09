Survivor: Mauro perdió la votación y se fue de la isla

Mauro Guarnieri -el participante más fanático del formato- se transformó en el decimoctavo jugador eliminado de "Survivor, Expedición Robinson", luego de perder en la última votación Concejo Tribal de la isla.

Antes de que los supervivientes manifestaran su voluntad, Eugenia Propedo le informó a sus compañeros que iba a usar el veto con el objeto de que Aixa Legarreta no pudiera emitir su voto. Después del sufragio, ninguno jugó el ídolo de inmunidad.

Embed

En la votación de anoche -miércoles 25- hubo mucho suspenso porque Martín Collante recibió 2, Aixa Legarreta otros 2 y Mauro Guarnieri estaba empatado con 2, pero al recibir último voto, quedó eliminado con 3.

Ni bien se puso de pie para despedirse, "Pollito" recibió el aplauso unánime de todos sus compañeros, valorando su trayectoria como jugador de "Survivor, Expedición Robinson".

image.png

“Fue un sueño para mí. Estoy feliz de haber estado en este programa hermoso. Es como lo soñaba e hice lo que pude, a veces las cosas no salen como uno quiere, pero me voy orgulloso de haber estado casi 50 días viviendo un sueño ” fue lo primero que dijo Mauro luego de quedar eliminado del reality.

Collante le contó a Marley que su problema con Eugenia Propedo quedó atrás y que toma todo como parte del juego “No siento que sea una traición y ella toma las decisiones que cree justas para llegar a la final. Terminó el juego y terminaron las enemistades” explicó, mientras que la ingeniera -al escucharlo- se quebraba en llanto .

image.png

“Para mí esto era un sueño. Estoy feliz de haberlo compartido con todos ustedes. Siento que se jugó una temporada muy buena y de que estamos al nivel que Survivor merece . Me siento honrado de estar entre los mejores 8 y que gane el mejor ” le dijo Mauro a sus compañeros, antes de ponerse a llorar él también.

Los jugadores dejaron sus asientos en el Concejo Tribal para abrazar al reciente eliminado y hubo lugar para las risas cuando el fuego de su antorcha tardaba en apagarse y él bromeó con que -entonces- podía quedarse.

Captura de pantalla 2024-09-26 a las 9.30.54a.m..png

“Yo creía que se iba Aixa, no pensé que me iban a querer sacar a mí todavía. No soy bueno en los juegos de inmunidad y beneficios, así que no representaba un peligro. Pero supongo que asustó que sepa tanto del juego” explicó Mauro Guarnieri en su entrevista.