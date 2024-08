Survivor: todos contra Inés

“En menos de 24 horas ya tenía a Inés buscando manipularme, mentirme, implantarme rumores” explicó Aixa Legarreta. Por su parte, Martina Musillo también fue contundente “Te descuidás un minuto y ya está hablando mal de vos”.

Embed

“Dentro de todo me cae bien, pero trae problemas y es una jugadora fuerte” fueron los argumentos que esgrimió Juan Pablo Goldi, mientras que Juan Pablo Busilachi reconoció que nominar a Inés Lucero fue parte de un plan “Es una cuestión de convivencia y de estrategia grupal que tenemos a futuro con los chicos del Norte”.

El principal lobista de la expulsión de Inés fue Iván Chirinián, que se refirió al acuerdo que hubo entre todos los jugadores “Es lo que ambas tribus quieren”, por su parte, Baltazar López justificó la votación unánime “Es un tema de decisión mayoritaria”.

image.png

“Mentiste sobre mí, así que andate a tu casa” fue la contundente justificación de Francisco Pardo, mientras que Martín "Colli" Collante fue más diplomático lamentó que no haya habido una Inés "más relajada y abierta al diálogo" en la unificación.

Eugenia Propedo dijo -al votar- que la participante fueguina “juega sucio”, mientras que Agustín Pérez afirmó que "el mérito" de Inés fue que "logró agotar a todos".

image.png

“Es un voto que pienso que nos une con el Sur” fue la explicación de Malena Kerschen que fue consciente que todos los jugadores del exequipo rojo corren riesgo de ser eliminados al ser menos que los del amarillo.

Pero sin dudas, la declaración más fuerte fue la de Mauro Guarnieri, que reconoció traicionar por completo a Inés Lucero “Hoy vas a descubrir de muy mala forma que no se puede confiar en mi palabra. No va a pasar que tengamos una alianza por nuestra comunidad y logré en 5 días lo que los inútiles de tus compañeros del norte no pudieron en 30: que confíes en mí, que votes a quien quieras y expulsarte por sorpresa”.

image.png

Inés Lucero tampoco tuvo filtro al opinar sobre su voto a Goldi “Pesado, soberbio, altanero, controlador, b. Todos los adjetivos horribles que se te puedan imaginar. Como sea que te llames… tomatelas de mi tribu. Infumable y desubicado” en lo que fue el único voto que no fue para ella.