En medio de su conflicto con Wanda Nara, Mauro Icardi se compró un auto de lujo

El futbolista del Galatasaray se animó a comprar un Lamborghini Urus Performante valuado aproximadamente en medio millón de euros. Con una potencia máxima de 666 CV (490 kW) @ 6.000 rpm y una velocidad de 306 km/h, los 8 cilindros del Lamborghini Urus Performante permiten una aceleración 0-100 km/h (MPH 0-62) de tan sólo 3,3 s.

El Urus Performante se presenta como “la evolución deportiva”, afirmando que es el primer vehículo utilitario superdeportivo por excelencia. “Aumenta la diversión de la conducción y las prestaciones de SUV a un nivel completamente nuevo. El modelo más exclusivo de la familia Urus sube el listón de SUV de altas prestaciones que conduce a los seres humanos hacia una nueva frontera”, afirman.

La palabra de Mauro Icardi tras la separación de Wanda Nara

"El enojo nace cuando Wanda le habría planteado armar una nueva secuencia mediática con L-Gante. A partir de ese momento, lo que más le molestó a Mauro fue que él proyecto en Wanda otra persona después de su enfermedad. Él imaginó que Wanda iba a ser diferente con esas movidas mediáticas", explicó el periodista Matías Vázquez en dialogo con Socios del Espectáculo.

"Hubo una discusión fuerte, se decide que se vaya él a Europa porque tenía que comenzar los entrenamientos con el Galatasaray, pero lo que más le molestó a Icardi fue que Wanda nuevamente quiera hacer algo mediático con la figura de L-Gante", agregó.

Mauro Icardi le habría dicho a Wanda Nara: "Yo te acompaño siempre en tus actividades, ahora vuelvo a entrenar con un club importante como el Galatasaray y esto a mí me afecta públicamente porque llego al club y me empiezan a decir que soy un jugador que no está con la cabeza en el club".