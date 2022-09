Susana Giménez: con la China Suárez, no

Susana Giménez y la serie de Coppola.mp4

La periodista Marcela Tauro confirmó en Intrusos (América TV) quién será la actriz que interpretará a Susana Giménez en la biopic de Coppola, y en el medio de la información confirmó que la diva de los teléfonos le pidió específicamente a Guillote que no quería a Eugenia China Suárez en su papel.

¿Quién entonces? La actriz María Campos es la elegida para ponerse en la piel de la Su en la serie "Coppola, el representante".

campos.jpg María Campos será Susana Giménez en la serie de Guillermo Coppola

Según confirmó la panelista de Intrusos, la joven fue elegida a través de un casting que conformó a todos. Campos estudia actuación desde muy pequeña, es cantante, compositora y es muy conocida en el mundo del teatro under.

En junio de 2019, la artista fue uno de los números de apertura del show de Fito Páez en el Hipódromo de Palermo, frente a 25.000 espectadores y fue ovacionada luego de interpretar una emotiva versión de “La Despedida” junto al rosarino. En 2020 su canción “Separadas” fue la elegida para ser la cortina de la exitosa serie de Pol-Ka para El Trece.

Tras el estreno "Maradona: sueño bendito", la serie sobre la vida del Diez, en 2021, para 2023 se espera "Coppola, el representante", la biopic de Guillermo Coppola, exmanager del astro argentino.

La ficción contará con Juan Minujín como protagonista, con la dirección de Ariel Winograd, que está terminando de definir a los actores que tendrá bajo sus órdenes en esta producción de Disney+, la plataforma donde estarán disponibles los capítulos.

El "No" de Su

El porqué Susana Giménez le bajó el pulgar a la China Suarez hay que buscarlo en 2018, cuando Telefe emitió la serie "Sandro de América" basada en al vida del popular Gitano de Banfield.

A Su no le gustó nada la interpretación que hizo sobre ella la ex de Benjamín Vicuña. "No me gustó y se lo dije. Lo hablé con la China. Me la encontré en el evento de Jean Paul Gaultier y le dije 'Mirá, no me gustó'. Decía cosas fuera de época 'Mi amor, mi amor?' y yo no había empezado ni con la televisión", contó en su momento la actual protagonista de "La Piel de Judas" en Punta del Este.