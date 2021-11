Susana Giménez regresó al país volando en clase turista

Quienes compartieron el vuelo con ella se sorprendieron al verla sentada en un asiento de clase turista en lugar de ocupar una butaca en primera clase, como suele hacerlo habitualmente. El motivo de esto fue un error de la aerolínea Air France que había vendido dos veces su pasaje.

Para tratar de reparar este error, al momento del embarque la compañía le ofreció a Susana tres asientos para ella sola en la primera fila de llamada clase “económica”. De esta manera, por primera vez en su vida, la diva viajó en turista.

Susana pisó suelo argentino alrededor de las nueve y media de la mañana, con unas seis valijas de equipaje y en compañía de su asesora de imagen, Marcela Amado. Y no quiso sacarse el barbijo para las fotos porque, según explicó, no estaba maquillada luego de casi catorce horas de vuelo. Aunque sí aceptó posar para todos los fanáticos que no quisieron dejar pasar la oportunidad de sacarse una selfie con ella.