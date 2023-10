Susana Giménez se retira de la escena

En una nota que brindo a "LAM", el programa de espectáculos que conduce Ángel de Brito por América TV, la diva de los teléfonos habló de todo y de todos.

“Para mí el dinero es importantísimo y más en Argentina que la economía está tan endeble. Pero aunque tenga plata trabajar a mí me encanta, me llena de alegría, me divierto, me río con mis compañeros” aclaró Susana Giménez, que inmediatamente explicó los motivos de su decisión “Si bien me encanta trabajar, el teatro me cansa, yo hacía dos funciones todos los días con "La mujer del año", y tres los sábados, tres los domingos, y con "Sugar" también. Después cambió todo eso y te daban lunes y martes pero antes no, descansabas sólo los lunes”.

Radicada en "La Mary", su casa de Punta del Este, desde la pandemia de COVID-19, Susana Giménez explicó porqué necesita seguir trabajando “Mucha gente me dice "¿Para qué necesitas trabajar?" y les digo "porque me gusta y me encanta". Voy a hacer mi programa en televisión, estamos en tratativas con todo eso, empezaría a partir de julio. Mi programa, el clásico, porque no quiero hacer otras cosas. Yo quiero hacer una buena entrevista, un musical, recibir celebrities” reveló la diva sobre su futuro televisivo.

Susana también aclaró los cambios que tendrá esta temporada su programa televisivo y también, tuvo tiempo para homenajear a Antonio Gasalla “El sketch no lo haría más porque no está mi compañero adorado, Emilio Disi y tampoco está Sofovich, que lo escribía. ¡Y además tampoco está Antonio!. Díos mío, a la noche a veces agarro la computadora y veo esos programas donde yo le hacía la segunda a Antonio, ¡qué talento!” expresó conmovida ante el recuerdo de su amigo que padece de Alzheimer.

Su y Anto.jpg Susana Gimenez y Antonio Gasalla

“A la única enfermedad a la que le tengo miedo es a la que tiene Antonio" dijo la conductora, y continúo "Aunque me dijo Polino que cuando le entregó el Premio Martín Fierro que yo había recibido en su lugar, él entendió y se le cayeron las lágrimas. Me dijo que cuando me vio recibir su estatuilla, dijo "Susana, y estoy yo" y me mató. Me morí, porque lo conozco, estuvimos 15 años seguidos haciendo la abuela, y siempre era divertido, inventaba, salíamos sin libro, todo lo inventábamos ahí, tanto él como yo. A veces se metía con cosas privadas y le pedía de rodillas que no siga” recordó la diva visiblemente emocionada.

Susana Giménez tambien reconoció que vio a su Mirtha Legrand en su regreso, el sábado pasado “Por supuesto que vi a Chiquita. Estaba divina, hablé con ella. Me encantó el vestido, cómo estaba peinada. La admiro cada vez más. Es una mujer inigualable, no hay otra” destacó.

image.png Moria Casán y Susana Giménez

Angel de Brito no dejó pasar la oportunidad de la charla con la conductora para consultarle por su vida sentimental “¿Tenés algun noviecito?” le preguntó, a lo que la diva respondió “Pero no, te juro que no, para nada. No tengo novio ni quiero tener. No tuve mucha suerte, amé y fui amada muchas veces y siempre pasaron cosas. No quiero que nadie me afane, estoy tranquila, tengo mis amigos, mis animales, me encanta comer con mis amigos, hablar mal de la gente y reírme” expresó entre risas.