Susana Giménez se tomó un vuelo privado y el piloto era Antonio Laje

“¡Qué sorpresa! Hoy cuando me subí al avión para irme a Punta del Este ¿saben quien era el piloto? Antonio Laje, un genio”, escribió Susana.

"¡Antonio! Llegué y no te reconocí. Vestido de piloto, precioso. Saludé a todos, e Inés me dijo: ’¿Sabés quién es? Laje’. Y yo grité: ‘¡Laje! ¡Qué flaquísimo!’. Yo había escuchado una vez que eras piloto, pero me había olvidado!", dice Susana en el video.

"Vine a llevarte, es un placer para mí", le respondió Laje. Todavía emocionada por la casualidad, la pasajera le agradeció el gesto y deslizó: "Qué genial, me encanta. Para mí también es un placer, Lajito amoroso".

El reconocido periodista y piloto también le dedicó un lindo mensaje en sus redes a Susana: "Uno de los vuelos más lindos que me toco realizar lo hice esta tarde. Enorme placer haberte llevado hoy. Gracias por tu sencillez … y por este video genial", escribió en su Instagram.