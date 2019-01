Susana Roccasalvo reveló los motivos de su pelea con Jorge Rial

“Hace veinte años que estoy prohibida por Jorge Rial. Siempre se llenó la boca diciendo que yo lo prohibí y eso no es así, dado que él trabajó siempre en América. Cuando a Carlos Monti y a mí nos comunican que iba a entrar Rial a trabajar con Diego Gvirtz aclaré, en el canal, lo que él decía de mí", relató.

Y agregó: "Hablaba pestes de mí en radio, hasta dijo que era sucia. Así que les pregunté a las autoridades del canal si él iba a hacer eso también por televisión, en la misma pantalla en la que estaba yo. Me dijeron que no, que me quedase tranquila".

"La que está prohibida, y me lo dijeron todos los dueños que tuvo el canal, soy yo. ‘No queremos problemas con Rial, no queremos que Jorge se enoje, es lo que me argumentan’”, sentenció Roccasalvo, con lujo de detalles.

