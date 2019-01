El extraño que vagaba por las calles ya cumplió 50 años

“Vagando por las calles/mirando la gente pasar/el extraño de pelo largo/sin preocupaciones va”, decían las primeras frases de un tema que hablaba de esta tendencia, y que poco despuÉs abordarían Pedro y Pablo al señalar en la Marcha de la Bronca que “es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador”.

“El Extraño de pelo largo”, que por estos días cumple 50 años, fue editado a fines de 1968 por La Joven Guardia, una banda que había sido fundada un par de años antes por el tecladista Félix Pando, y que de a poco había ido perfilando un sonido propio dentro de la llamada música beat, cuando todavía no había madurado el rótulo de rock nacional.

el extraño de pelo largo Laura Tenenbaum

Así “El extraño...” rompió todas las predicciones y se instaló como un tema emblemático, y en el que se notaba un buen trabajo instrumental gracias al talento de sus integrantes: Roque Narvaja, guitarra, voz y composición; Enrique Masllorens, bajo y coros (autores reales del tema, aunque en los papeles figuran Masllorens y Lezica); Félix Pando, teclados, voz y composición y Hiacho Lezica (fallecido muy joven, a los 33 años) en batería.

Todo empezó cuando Enrique “Quique” Masllorens, integrante de Los Nibelungos, fue convocado a una prueba por el resto de la banda, y recuerda que “Felix me tomó la prueba, toqué dos covers de temas conocidos, y como les gustó quedé”. Y señala que “comenzamos a ensayar en un garage de Caballito”.

Quique (72), el único integrante del grupo que hoy vive en Capital, casado, con dos hijas, y fanático de River, militante político del peronismo desde joven, y que desde hace tres décadas se dedica al periodismo, donde transitó por revistas, diarios, canales y radios nacionales, no deja de despuntar el vicio cada tanto con su bajo, y cuenta que “sin dudas, El Extraño nos cambió la vida, ya que en aquella época no era fácil llegar a obtener buena difusión”.

Detalla que “nosotros habíamos grabado un tema, ‘Vuelvo a casa’, que tuvo relativa difusión, y en el verano del 69, luego de editar el simple con ‘El Extraño...’ y ‘Motores de pastel’ en la cara B, nos fuimos a la Costa, donde tocábamos todas las noches en un boliche para salvar los gastos nomás”, y a la vuelta la canción tuvo una difusión increíble, la pasaban en todos lados y empezaron las giras y las actuaciones en radio y TV”.

Con respecto a la canción, Quique, que estuvo cuatro años en la banda y luego integró el trío de rock Cuero, junto a Nacho Smilari, cuenta que “un día, en el ensayo, le mostré a Roque una melodía, y le gustó. Primero le dije que la había escuchado, y luego le confesé que era mía. Volvió a los dos días con la letra terminada, que le dio el carácter final al tema, y fue fuerte, porque se trataba de un tema urticante por esa época”.

La canción también dio origen a una película con el mismo nombre que dirigió Julio Porter y protagonizó Litto Nebbia, además de la misma banda, y que hablaba, aunque en un estilo demasiado naif, de las inquietudes musicales de los jóvenes de la época.

“El Extraño de pelo largo” vendió más de 500 mil discos en su momento, y durante muchos años siguió vendiendo ejemplares. En los ‘90, Los Enanitos Verdes hicieron un exitoso cover que ayudó a revalorizar el tema para las nuevas generaciones, y hace un año, la canción volvió a renacer gracias a la banda de sonido de la película “El Angel”, de Luis Ortega.

Roque Narvaja: "Lo que nos pasó fue algo mágico"

Desde hace más de 15 años, el tecladista de La Joven Guardia, Félix Pando, está radicado en Miami. Allí desarrolla su actividad como músico, compositor, arreglador y productor musical en TV y en los últimos tiempos viene intentando rescatar aquella gran época de la banda que integró hace 50 años, incluyendo una fugaz actuación con su ex compañero Roque Narvaja.

el extraño de pelo largo 2

Félix se fue muy joven de la Argentina, un poco después de abandonar la banda. Tras desarrollar una carrera como solista, e integrar el grupo Gorrión, que versionó en ritmos cercanos al rock la Misa Criolla de Ariel Ramirez y Félix Luna, junto a entre otros, Chango Farías Gómez, Pando se radicó en Alemania. Desde allí, fue creciendo como músico y compositor, y entre otros hitos compuso el Himno de los Juegos Olímpicos de Alemania en 1989.

Desde su lugar de residencia, Félix comenta que “El Extraño lo grabamos en diciembre de 1968, y nuestro productor, Ricardo Kleiman, propuso que fuera el tema de difusión, y acertó. Tiempo antes, en otra grabadora, alguien nos había dicho que con esa canción no iba a pasar nada, y que no estaba bien decir pelo sino cabello”.

El recuerdo Felix Pando desde Miami

“El éxito tremendo de El Extraño fue muy positivo a nivel trabajo, futuro y posibilidades, pero éramos adolescentes y fue shockeante, nadie está preparado para el éxito”, remarca Roque Narvaja, hoy radicado en Rosario, luego de vivir mucho tiempo en España, donde cosechó grandes éxitos como cantautor.

Roque dice que “el contexto de la dictadura no influyó, aunque sí por usar el pelo largo, ya que nos perseguían bastante por esto, y señala que “el personaje se me ocurrió a mi en un contexto general sin inspirarme en nadie en particular, y quienes usaban el pelo largo, no eran aun muy bien recibidos por la sociedad en general”.

De la película, que protagonizó Litto Nebbia, y donde también actuaban Liliana Caldini, Mirtha Busnelli, y músicos como Owe Monk y el Cuervo Tórtora, además de La Joven Guardia, Roque recuerda que “nos hacían madrugar mucho, teníamos mucho sueño, y había algunos diálogos casi imposibles, que nos demostraron que es dificil ser actor” y con respecto a la fama que tuvieron resume que “era un festejo constante, yo solía decir que ser famoso es como si todos los días fuera tu cumpleaños”.

Roque coincide con la versión de Quique en cuanto a cómo surgió la canción, y desde hoy, a 50 años de esa canción, define esa época como “algo mágico que nos pasó, fuimos unos privilegiados, quizás nos separamos por un conflicto de egos, por la inmadurez propia de la adolescencia, pero agradezco haber formado parte de una banda muy importante en la música argentina”.

