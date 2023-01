Tamara Báez, ex de L-Gante, ahora venderá milanesas

“Ridícula, mandaste a toda la crema de provincia a putearme. jajaja. No tenés personalidad que mandás a la gente. Por dios, lo negra no se va ni con la plata del mundo”, comenzó diciendo la usuaria Claudia Brizuela en mensaje privado y remató: “Gracias a dios yo no necesito vender mila ni tener un negro como vos que lo único que sabe hacer es fumar mari jajaja. Dios...”.

“¿Qué pasó? ¿Te asustaste? jajaja. ¿Por qué cambiaste la foto de perfil?”, le escribió Tamara y agregó: “Aguanten las milas. Encima me estoy por poner un local, imaginate”. Cabe destacar que tanto ella como L-Gante, antes de saltar a la fama, tuvieron un emprendimiento de sándwiches de milanesa.