Taylor Swift agregó una fecha más en Argentina: cuándo sale a la venta

Tras casi agotar las funciones previstas para el jueves 9 y el viernes 10 de noviembre, sumaron una tercera para el sábado 11 cuyos tickets ya se pueden comprar a través de AllAccess.

Fx9BjBpWAAEiieU.jpg La gira internacional comenzará el 24 de agosto.

Será la primera vez que Swift se presente en América Latina: la gira internacional comenzará el 24 de agosto con tres fechas en la Ciudad de México. Luego, tras los tres conciertos en el estadio de River, las presentaciones continuarán en Brasil con un show el 18 de noviembre en Río de Janeiro y otros dos (el 25 y 26 de ese mes) en San Pablo con la cantante Sabrina Carpenter como telonera.

El tour hace un repaso por todas las etapas de su carrera, al cantar canciones de todos los discos que lanzó a lo largo de los últimos 17 años. Cada show dura más de 3 horas, y toca unas 44 canciones.

Fx9BG2AXsAAHSSP.jpg Taylor Swift contará con la cantante Sabrina Carpenter como invitada especial.

Taylor Swift Argentina 2023: ¿Cuándo y a qué hora salen a la venta las entradas?

La preventa exclusiva para clientes del Banco Patagonia se agotó el lunes 5 de junio. Sin embargo, aún continúa habilitada la venta general para el 9, 10 y 11 de noviembre. Los interesados deben registrarse en el sitio y hacer una fila virtual que avanza muy lentamente y que permite -por espacio de 15 minutos- concretar la compra de los tickets.

Vale destacar que se puede hacer con cualquier tarjeta de crédito (no es necesario que esté expedida por el Banco Patagonia) y que se ofrecen hasta 24 cuotas con interés.

dentro.jpg Las ubicaciones para los recitales de Taylor Swift en Argentina.

Precios del show de Taylor Swift en River Plate

Campo delantero $75000 + Service Charge

Campo Trasero $40000 + Service Charge

Platea Preferencial $85000 + Service Charge

Platea Pref. Visión Lateral $75000 + Service Charge

Platea Alta $45000 + Service Charge

Sivori Media $50000 + Service Charge

Sivori Alta $30000 + Service Charge

Centenario Media Visión Restringida $19000 + Service Charge

Centenario Alta Visión Restringida $160000 + Service Charge

Paquetes VIP

Karma is My Boyfriend $155000

It's A Love Story $85000

It's Been A Long Time Coming $175000

...ready for it $95000

I Remember It All Too Well $105000

We Never Go Out of Style $67500