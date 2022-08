Taylor Swift: premios y nuevo disco el 21 de octubre

La productora, actriz, directora y diseñadora anunciando recordó que -por primera vez- cuatro de los directores nominados al premio que le entregaron eran mujeres

“No podría volver a grabar mis álbumes si no fuera por ustedes” se dirigió Taylor Swift a sus fans durante su discurso. “Me han animado a hacerlo. Y me había hecho a la idea de que si iban a ser tan generosos y a darnos este premio, pensé que sería un momento divertido para decirles que mi nuevo álbum sale el 21 de octubre. Y les contaré más cosas a medianoche”, agregó, generando un gran interés por los detalles del anuncio.

Embed

Swift, cumplió su promesa y a medianoche reveló en sus redes sociales las novedades de su nuevo disco "Midnights", que tiene 13 temas. “Yacemos despiertos en el amor y en el miedo, en la confusión y en las lágrimas. Miramos las paredes y bebemos hasta que responden. Nos retorcemos en nuestras jaulas hechas por nosotros mismos y rezamos para no estar, en este momento, a punto de cometer un error fatídico que nos cambie la vida”, escribió.

Taylor 1.jpg

“Esta es una colección de música escrita en medio de la noche, un viaje a través de terrores y dulces sueños. Los pisos que caminamos y los demonios que enfrentamos. Para todos los que dimos vueltas y vueltas y decidimos mantener las linternas encendidas e ir a buscar, con la esperanza de que tal vez, cuando el reloj dé las doce… nos encontraremos con nosotros mismos”, termina su posteo en Instagram.

Taylor 2.jpg

Además de ganar el Vídeo del Año, Taylor Swift obtuvo el premio al Mejor Vídeo de Larga Duración y a la Mejor Dirección en los MTV Video Music Awards 2022. Su racha ganadora se podría extender si "All Too Well" obtiene un Oscar 2023 en la categoría de mejor corto de acción en vivo. Esa racha puede continuar en los premios de la Academia.

Embed

Si bien en los últimos años Taylor Swift no realizó lanzamientos discográficos, la cantautora se mantuvo ocupada regrabando y relanzando, en 2021, dos de sus discos emblemáticos Fearless (Taylor’s Version) y Red (Taylor’s Version).

La regrabación de sus discos es la medida que tomó Taylor Swift contra el cambio de propiedad de los másteres de sus primeros seis álbumes de estudio. Durante este año fue designada como primera embajadora mundial del Record Store Day, introdujo a la cantante y compositora Carole King en el Salón de la Fama del Rock and Roll, y recibió un doctorado honorario en Bellas Artes, honoris causa, de la Universidad de Nueva York.