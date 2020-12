Teatro: Estrena "Juegos", el primer musical vía streaming

Los artistas se pondrán en la piel de compañeros de escuela que, a través de los juegos, expondrán problemáticas tales como el bullying, la discriminación, la violencia, el descubrimiento del cuerpo, los secretos familiares y los límites. Hablamos con ellos y nos contaron cómo la viven esta experiencia teatral inédita.

"Es una obra que propone una reflexión y una introspección que, en momentos como este (pandemia), es muy reveladora, incluso en muchas cosas que uno no se pone a pensar", explicó la actriz y cantante Maia Reficco.

El musical de estilo rock fue creado especialmente para streaming en vivo con una propuesta audiovisual a ocho cámaras y con un escenario 360° donde los actores no saldrán de escena nunca. "Es una mezcla entre lo audiovisual y el teatro, porque es una obra de teatro y no deja de serlo, pero a su vez es una obra que se va a contar con ocho cámaras", apuntó Carolina Kopelioff.

Y continuó: "Es algo espectacular y un desafío muy grande. Es un escenario 360, no tiene un solo frente como el teatro y hay muchas cosas que se tienen que pensar y es una obra que involucra mucho emocionalmente y físicamente. Cada plano cuenta un montón y se van a poder hacer primeros planos de detalles y de cosas que a veces en el teatro eso se pierde".

Por su parte, Toto Kirzner, quien por primera vez formará parte de un musical, agregó: "No salimos de escena, tenemos que estar saltando, bailando y cantando todo al mismo tiempo. La obra dura más de una hora en escena, todo el tiempo sin parar. No hay descanso".

"Abarca muchas cosas, es un desafío para todos nosotros. Es muy fuerte lo que se vive en cada pasada, lo que involucra. Creo que contamos una historia que atraviesa de verdad y que nos atraviesa a todos y a quien la vea de alguna forma lo va a atravesar", explicó Carolina Kopelioff.

Los personajes

Cada personaje vive y cuenta una historia distinta, fuerte, determinante y que busca llegar a los espectadores. Por ejemplo, "Andrés", protagonizado por Toto Kirzner, quien admitió que tuvo muchos problemas para poder encontrar al personaje desde la interpretación, detalló: "(Andrés) Es un chico que, si bien es muy difícil por la historia que acarrea, lo tengo que aprender a querer. Tiene una historia y una energía bastante fuerte que la expone ante este grupo de personas y es determinante".

Maia Reficco contó: "Mi personaje personalmente es muy duro, habla de una oscuridad interna bastante oculta. Así que creo que el indagar en mí y en mi como actriz sirvió para darme cuenta de muchas cosas que viví en mi infancia y negué u oculté. Es un poco lo que queremos lograr con la obra, ese llamado a la introspección a la reflexión con la familia y con uno mismo".

"Mi personaje -explicó, por su parte, Alan Madanes- se llama Diego. Es el líder positivo de este grupo, el optimista, el que trata que nada se salga de control. No sé si lo logrará al final de la obra, ya veremos… Pero es un personaje muy lindo, muy rico, muy interesante. Fue un desafío hacerlo". Y admitió: "Cuando leí el libro, me re copó porque re suma, tiene cosas para contar y abre puertas hacia un montón de temas que están interesantes tocar".

La violencia, uno de los temas centrales de la obra

La violencia, en todas sus formas, como lo es el bullying, es uno de los temas centrales del musical. Cada uno de los protagonistas con los que hablamos admitió haber revivido momentos de su infancia o reconocer cosas que les habían sucedido pero que habían olvidado o dejado de lado y detallaron como la obra les hizo ver las cosas desde otro lugar.

"La violencia -refiriéndose a la temática- es la que más cuesta transitar porque también uno recupera cosas que vivió cuando era más chico que se olvida a veces. Hay muchas escenas que me hacen acordar a cosas que yo viví", explicó Alan Madanes quien contó haber sufrido bullying. "Yo tuve situaciones así que me han pasado a mí y que he visto también. Me ha tocado tener amigos, que pensé que lo eran y al final no. Y transitando este material entendí que la persona que hace bullying está dolido por cosas que la sociedad, los padres, les ha impuesto. Como que no es culpa del niño o de la niña ser así", apuntó.

Y explicó como en ese momento hizo frente a tales situaciones: "Por ejemplo, cuando me habían apartado/marginado un grupo de amigos hombres, yo llegaba al recreo con la guitarra y me refugiaba ahí. Como que no me plantaba, no encaraba pero tampoco me hacía chiquito y expandí otra cosa. Y eso me dio algo positivo, que fue conectarme con la música desde muy chico, y que sea mi refugio", concluyó.

Carolina Kopelioff, opinó: "Las familias están llenas de violencia, entonces ves el porqué estos chicos y estas chicas reaccionan cómo reaccionan. No tienen manera de discernir con las familias. Hay algo de todo eso que creo que a la gente que lo vea, y a nosotros, nos hizo pensar un montón y rebobinar en la vida, porque marca mucho".

El estreno en puerta

La función de estreno se realizará el domingo 6 de diciembre a las 20.30 hs por la plataforma de streaming All Arena y luego de la función, el elenco realizará un meet & greet virtual con los primeros 100 espectadores que obtengan su entrada y los siguientes 1000 tendrán acceso al backstage del espectáculo.

Las entradas se pueden comprar a través de la plataforma All Arena.

"No importa que tengas ocho año, quince, cuarenta o cincuenta, abarca todo el rango de edad esta obra. Es muy fuerte y está muy bien escrita. Si quieren tener una experiencia angustiante pero reconfortante vean juegos la obra", concluyó Toto Kirzner.