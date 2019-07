Frente a la buena recepción de estas apariciones, el estudio quiere confirmar el ascenso del personaje con una nueva secuela que podría ser asimismo su despedida de la franquicia. Según adelantó The Hollywood Reporter, la buena noticia sobre Thor 4 es que Taika Waititi volverá a hacerse cargo de la dirección y el guion como sucedió en Thor: Ragnarok (2017).

Con la confirmación en el puesto de este maestro del humor absurdo, Marvel reafirma una tendencia que se ha vuelto irreversible: el dueño del Mjölnir es el Avenger con más sentido del humor.

Akira vuelve a retrasarse

Durante un tiempo se especuló que el cineasta neozelandés priorizará la adaptación de Akira y no regresaría a la Casa de las Ideas. Sin embargo, su decisión ha sido priorizar la posible despedida de hijo de Odín y retrasar la versión live action del clásico manga de Katsuhiro Ôtomo. De esta manera, no conoceremos Neo-Tokio el 21 de mayo de 2021, tal como estaba previsto, y el proyecto vuelve al limbo de las producciones truncadas.

Por otra parte, este año llegará a las salas el último trabajo de Waititi: Jojo Rabbit (2019). Esta comedia, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, mostrará el conflicto interior que atraviesa un nene alemán -que tiene como amigo invisible a Hitler (¡!)- cuando descubre que su madre está ocultando en su casa a un niño judío.

El film llegará a las salas en octubre y cuenta con grandes estrellas como Scarlett Johansson, Sam Rockwell y Rebel Wilson. Evidentemente, para dejarlo llevar adelante semejante delirio, el cineasta que conquistó la industria con Casa Vampiro (What We Do in the Shadows, 2014) se ha ganado la posibilidad de contar con total libertad creativa en la industria del cine.

