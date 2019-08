Esa búsqueda de un rival perfecto para sus héroes llegó a su cénit en Avengers: Infinity War (2018) y su secuela. Thanos estuvo a la altura de la expectativa que despertaron sus breves apariciones a lo largo de la franquicia y su extremismo ideológico resultó ideal para cerrar a lo grande la Fase 3.

Convencidos que el personaje se ganó a los fanáticos, el estudio tendría más planes para el Titán Loco. Según informó We Got This Covered, el perseguidor de las gemas del infinito podría tener una aparición clave en The Eternals (2020). Su aparición se explica en un dato que no es menor: él es el hermano del Eterno Starfox. Además, se rumorea que conoceremos a sus padres.

Pero su retorno no se limita a flashbacks. El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, está dispuesto a crear otra mega evento como fue Avengers: Endgame (2019) y ya eligió que cómic adaptar para lograrlo. Nos referimos a Annhilation (2006), una historia que muestra como Thanos se une al poderoso Annihilus y luego lo traiciona para conquistar la galaxia.

¿Se respetará este argumento? Volver de la muerte no es algo imposible en el mundo de los superhéroes. Pensemos en cuántos millones regresaron del más allá en la última aventura de los Avengers…

