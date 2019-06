The Batman: Chlöe Grace Moretz podría interpretar a Catwoman

"Me gustaría que esta fuese una película donde vayamos a un viaje donde perseguimos a los criminales e intentamos resolver un crimen. Va a permitir a este personaje tener un arco que le permita pasar por una transformación", adelantó el director Matt Reeves en una entrevista concedida a THR.

Las noticias que sacudieron a los fanáticos fueron la contratación de Robert Pattinson como el vigilante de Gotham y la posibilidad de presentar a más de un antagonista. Ahora, uno de los nombres a los que se enfrentará el protagonista podría haber salido a la luz. Nos referimos a Catwoman.

Según deslizó WeGotThisCovered, Warner Bros ya habría contactado a Chlöe Grace Moretz para que asuma este doble rol de villana e interés amoroso de Bruce Wayne. De esta manera, la actriz se reencontraría con el realizador que la dirigió en la exitosa Déjame Entrar (Let Me In, 2010).

Además, Batman On Film publicó el rumor de que Andy Serkis también podría sumarse al reparto. Su fichaje no sería extraño si consideramos que protagonizó las últimas entregas de El Planeta de los Simios (Planet of the Apes) que dirigió Reeves. El cineasta lo tiene claro: equipo que gana no se toca.

