"Pasamos cinco meses antes de que tuviéramos que despedir, desafortunadamente, a unas 20 personas. Creemos que podríamos tener que despedir a otras 20 en las próximas semanas", advirtió Bill Heckie, uno de los directores del legendario local.

Hackie agregó: "Hace algunos años tomamos la decisión de mantener en el banco tanto dinero como fuera posible por si venían días de lluvia y no nos dimos cuenta de que lo que venía era una tormenta. Así que teníamos 1,4 millones de libras en el banco (1,8 millones de dólares), que ahora se han reducido a la mitad".

ADEMÁS:

Sr. Flavio versionó "Viejo Cadillac", canción de los míticos The Clash

Por último, el empresario adelantó que necesitarán pedir fondos al Estado para no cerrar. "El ayuntamiento de Liverpool está haciendo todo lo que puede para ayudar a nuestros locales, pero no podemos llegar a todas partes debido a la presión a la que estamos sometidos, ayudando a aquellos más vulnerables de nuestras comunidades", cerró.

The Cavern es uno de los lugares turísticos más importante de la mencionada ciudad inglesa. Además de los Fab Four (quienes debutaron en su escenario en 1961), tocaron en vivo Rolling Stones, Stevie Wonder y David Bowie, entre otras leyendas.