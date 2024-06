The Washington Chorus: entre Mendelssohn y los Rolling Stones

Embed

Junto al Coro de Cámara de la Universidad de Michigan -principal ensamble vocal de la alta casa de estudios- estarán presentes el barítono estadounidense Will Liverman, ganador del premio Grammy 2023 a Mejor Grabación de Ópera y considerado por la crítica como uno de los cantantes más versátiles de la actualidad, la Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín -la orquesta creada en 1994 por su director titular Mario Benzecry- y el Coro Nacional de Niños, dirigido por la Maestra María Isabel Sanz.

El "Elías", Op. 70, MWV A 25, es un oratorio con música de Felix Mendelssohn y libreto de Julius Schubring, que el compositor alemán -referente del romanticismo- creó inspirado en las obras del género legadas por dos maestros del período barroco: Johann Sebastian Bach y Georg Friedrich Händel. Es una obra cumbre del repertorio sinfónico coral, que fue estrenado en el Festival Musical Trianual de Birmingham, Inglaterra, en 1846.

Eugene Rogers, el quinto y actual conductor artístico de The Washington Chorus, es destacado como uno de los directores y líderes musicales de la nueva generación, que ponen el foco en la intersección de la música clásica y el cambio social, evidenciado en sus programas vinculados a la educación pública.

Entre los reconocimientos recibidos, TWC recibió el Margaret Hillis por su excelencia coral, el Premio Grammy 2000 a la Mejor Interpretación Coral por la grabación en vivo de War Requiem de Benjamin Britten y el Premio Grammy 1996 por Of Rage and Remembrance de John Corigliano con la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la batuta deLeonard Slatkin.

Además, durante su gira de celebración de su 50 Aniversario, The Rolling Stones sumó sus voces para el clásico You Can’t Always Get What You Want.

En su extensa trayectoria, se ha presentado con la Orquesta Sinfónica Nacional (NSO) en más de 300 conciertos, bajo la dirección de muchos directores como Mstislav Rostropovich, Seiji Ozawa, Sir Neville Marriner, Kent Nagano y Gustavo Dudamel, además de Slatkin, entre muchos otros.

The Washington Chorus (TWC), el Coro de Cámara de la Universidad de Michigan, junto a la Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín y el Coro Nacional de Niños presentarán "Elías", de Felix Mendelssohn, jueves 13 y viernes 14 de junio a las 20, en el Auditorio Nacional del CCK.

Además de presentarse en Buenos Aires, TWC se presentará el 11 de junio a las 20 horas en el Teatro El Círculo de la Ciudad de Rosario -en el marco de su Abono Temporada 2024- para interpretar un repertorio que incluirá obras de Mendelssohn, Rossini, Puccini, Mozart, Tallis, Gershwin y Báez, entre otros.