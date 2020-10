Tim Burton estará al mando de una nueva serie de "Los Locos Addams"  

El proyecto tiene todos los ingredientes para que el cineasta recupere su mejor versión y vuelva a congraciarse con los fanáticos de sus filmes más personales.

Según informó Deadline, al realizador de El Joven Manos de Tijera (Edward Scissorhands, 1990) y El Gran Pez (Big Fish, 2003) será productor ejecutivo y se encuentra en conversaciones para dirigir algunos episodios. ¿Dónde se emitirá? El show cuenta con el respaldo de MGM TV y se especula que llegaría a la pantalla de Netflix.

Además, junto a Burton, el proyecto tiene como creativos a Alfred Gough y Miles Millar, quienes fueron los máximos responsables de las aventuras de Superman en Smallville (2001-2011).

Se espera que esta nueva versión se beneficie de la buena acogida que tuvo la película animada The Addams Family (2019), que recuperó el estilo gótico que consagró a Homero, Morticia y compañía, desde su primera aparición en una historieta publicada por The New Yorker, en 1938.

Dicho film recaudó más de 203 millones de dólares a partir de un presupuesto de 24 millones y ya tiene en marcha una secuela que llegará a los cines norteamericanos este mes.

