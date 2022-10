Tini hizo un nuevo descargo por las críticas en pleno show

"Durante toda mi carrera tuve que aprender que las opiniones del resto, lo que digan de mí, sobre mi cuerpo o cómo soy, lo que hago o dejo de hacer, me hagan más fuerte. Espero que a ustedes les pase lo mismo que a mí", dijo la ídola teen.

Y cerró su discurso haciendo alusión a a la letra de su canción La Triple T. "Aprendamos que no hay que juzgar al otro y que los envidiosos se vayan pal…”, expresó. Y sus fanáticos concluyeron la frase gritando: "Carajo".

Todo fue captado por los fans que se encontraban presentes en Junín y una de las tantas grabaciones se viralizó en las redes.

Tini fue elegida para dar un show en la apertura de los Juegos Suramericanos de Asunción, que fue transmitida en la televisión paraguaya. En plena performance, la artista argentina fue víctima de burlas de parte de los conductores, que sin saber que tenían el micrófono abierto, hicieron comentarios sobre la silueta de la cantante argentina y generaron un escándalo.

"Mírale su ombligo, te pido que veas", se le escuchó decir a una de las conductoras en un video que rápidamente se viralizó en las redes. "No quiero mirar. Voy a tener pesadillas", le responde la otra, mientras las imágenes muestran a la cantante de La Triple T, en pleno show, acompañada por sus bailarines. En tanto, el conductor hizo referencia al novio de Tini: "Ahora lo entiendo a De Paul".

Los comentarios no pasaron desapercibidos para los fanáticos de Tini, quienes no dudaron en expresar su repudio. Y ante las repercusiones, los conductores paraguayos se vieron obligados a pedir disculpas públicamente.

"Fue un error, lo acepto, lo admito. Me siento mal, me siento arrepentida. Jamás estuvo en mi intención dañar a alguien. Realmente fue un comentario fuera de lugar. Fue algo que no pensamos que salió al aire", manifestó Eva Rodríguez en un video que difundió en sus redes.

Por su parte, Montse González se mostró muy angustiada por las críticas que recibió. "Me siento mal, me siento arrepentida. Fue un comentario totalmente fuera de lugar, fue algo que dijimos sin pensar, bromeamos. Quería pedir disculpas", declaró e hizo hincapié en el trabajo que hace junto a sus compañeros, más allá de los comentarios desafortunados.

Por último, Jorge Vera remarcó que habló sobre Rodrigo De Paul y no del cuero de la cantante. "Mi comentario fue para De Paul, porque entiendo que Tini es una mujer hermosa, exitosa y una gran artista", manifestó.