Tini Stoessel y Sebastián Yatra: el esperado reencuentro

La realidad es que la ex pareja no dijo mucho al respecto y lo único que dijeron fue: "Hola. Queríamos contarles que decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina... Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño, los queremos mucho".

Un sinfín de suposiciones vieron después y la mayor de ellas fue que Danna Paola, la cantante mexicana, era la responsable del fin de la relación. Lo peor de todo es que justo al poco tiempo de la separación, Yatra y Danna Paola, realizaron un tema juntos, que se estrenó al mismo tiempo que el single de Tini, aumentando así la furia entre los fans.

Recién en Julio Yatra habló del tema y dijo: "Mi corazón está bien. Terminé con Martina ya hace casi dos meses y no fue un momento fácil y no lo ha sido. Obvio nos seguimos queriendo mucho y yo siempre voy a querer lo mejor para ella, siempre vamos a respetarnos, nos vamos a tener un gran cariño, pero tomamos una decisión para que cada cual haga lo que le nazca del corazón al máximo".

Los fans esperaban ver a la pareja junta al menos trabajando, pero incluso todo eso fue cancelado y ambos comunicaron que los proyectos que tenían en común no se llevarían a cabo -según ellos por cuestiones de Covid-. Pero se olvidaron de uno: la participación de ambos en La Voz España.

Hace poco se difundió el video del programa donde se ve a Tini como asesora del equipo de Alejandro Sanz y a Yatra en el de Pablo López, video que revolucionó las redes por ese reencuentro, pero... no todo es lo que parece.

Aunque el programa se esté emitiendo ahora, la participación de ambos fue grabada por marzo, antes de la separación de la pareja, es por ello que se los vio incluso posando juntos en una foto al final de la gala.

Podríamos decir que la foto juntos fue lo de menos, en unos de los videos del backstage de la voz se vio a la ex pareja tomada de la mano y muy enamorada hablando de su relación y de cuando se conocieron, pero... lamentablemente, este reencuentro fue un fiasco y a pesar de que todos querrían que la pareja volviese a estar junta, no hay indicios de que eso fuese a suceder.