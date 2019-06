Antes, el cantante Ricardo Montaner (quien entonó el tema musical Cuando Un Amigo Se Va en el video de homenaje a las figuras del espectáculo fallecidas), en la pasarela de los Martín Fierro los deschavó: "Sebastián es es como de familia... Me sé todo, si quieres te cuento. ¿Quieres que te cuente todo?". Y ante el "sí" de la cronista que lo entrevistada quien le preguntó si Tini estaba enamorada dijo "muy, muy enamorada".

Después del show de apertura que realizó en un dique de Puerto Madero frente al hotel del la gala, Yatra fue a buscar a Tini y fue allí que decidieron grabar un video, específicamente dedicado a sus fans, porque lo colgaron en las redes sociales de cada uno. Los dos sonríen y ella lo filma a él. El tiene 14 millones de seguidores por lo que, de algún modo, el amor se anunció al mundo entero. Por su parte, ella no se queda atrás con la cantidad de fans, la siguen de sol a sol ocho millones de fans. Clarmente los dos ya no quieren disimular más, pero no por ello entregan su sagrada intimidad en el inicio de una relación sentimental.

Este es el primer gesto de la pareja para confirmar lo que era un secreto a voces. El rumor estaba dando vueltas desde hace más de un mes, pero en la última semana los dos dieron pistas del nuevo amor pero evitaron a toda costa a la prensa. El indicio demoledor de la certeza de la relación fue cuando los dos viajaron a Miami juntos en el mismo avión y allí, al ser descubiertos, se taparon con la manta.

En las redes sociales, el conductor de Los Angeles de la Mañana (El Trece) y jurado de Showmatch, Angel De Brito, mostró un video de los dos bailando, se supone que son imágenes de Miami, y tituló el video "Tequilando". En el medio de este nuevo amor se corrió la versión de otro romance: de Tini Stoessel y Sergio "El Kün" Agüero, que con el tiempo se diluyó. Fue cuando ella lo convocó para grabar el videclip de un tema musical suyo, 22. Y al toque el jugador presentó novia oficial, Sofía Calzetti.