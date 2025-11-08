Espectáculos |

Tini y Rodrigo De Paul ponen fecha a su boda y apuestan por una celebración privada

La pareja confirmó la fecha de su boda civil, que será una ceremonia íntima y reservada. La gran fiesta se realizará un año después, en 2026, cuando sus agendas lo permitan.

Después de varias idas y vueltas y meses de rumores, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul pusieron finalmente fecha a su boda civil. Según confirmó la revista Para Ti, la cantante y el futbolista sellarán su unión el 5 de diciembre de 2025, en una ceremonia íntima que se realizará en Buenos Aires, rodeados únicamente de familiares y amigos cercanos.

La noticia llega tras su reconciliación definitiva, que reavivó las versiones de casamiento. Esta vez, sin embargo, la pareja optó por la discreción y una celebración alejada de los flashes. “Quieren algo tranquilo, sin prensa y con su círculo más íntimo”, revelaron allegados a ambos.

ADEMÁS: Los invitados de Mirtha Legrand, Juana Viale y La Peña

La elección de la fecha coincide con el cierre de un año cargado de compromisos profesionales. De Paul alterna su vida entre Miami, donde juega para el Inter Miami, y la Argentina, mientras que Tini continúa con su Futttura Tour, que la llevará por distintos países de América Latina y Europa.

Aunque la unión civil será sencilla, los planes no terminan ahí. Tini y De Paul planean realizar una gran fiesta de casamiento en diciembre de 2026, cuando las agendas de ambos lo permitan y puedan organizar el evento sin apuros.

Mientras tanto, la pareja divide su tiempo entre Miami y el norte del Gran Buenos Aires, donde avanza la construcción de la mansión que será su hogar en el país. Según allegados, ambos atraviesan “uno de sus mejores momentos” y priorizan disfrutar de la estabilidad personal que lograron después de tres años de una relación tan mediática como intensa.

