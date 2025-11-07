Lowrdez Fernández rompió el silencio y se mostró quebrada: "No estoy pasando buenos días"

“Yo no estoy lista para hablar, realmente, de algo que es muy doloroso para mí. Hoy justamente arranco una nueva terapia, para la gente que se preocupa y me dice: ‘¡Desagradecida! ¡Empezá terapia, loca!’. Hago terapia hace mucho tiempo, pero bueno, esta tiene que ver con lo que nos aqueja en este momento”, expresó Lowrdez, en diálogo con Desayuno Americano, por América.

"Quiero estar estable emocionalmente. Si no, no podés hacer nada. El trabajo, por suerte, me mantiene muy ocupada. Y ustedes que siempre ahí presentes… Les agradezco. Perdón, vengo de otra terapia", se sinceró, Fernández, sensiblemente afectada por todo lo que está viviendo. Para luego, responder sobre las versiones que dijeron que ella se iba a presentar como querellante en la causa que mantiene preso a García Gómez.

“No, yo no hice la denuncia. Nosotros no habíamos retomado el vínculo, pero sí hablábamos como personas normales, que se quisieron en un momento mucho. Esto me mata. Me detona”, confió Lowrdez, sin poder evitar las lágrimas, quebrada al referirse puntualmente al tema, luego de que el cronista le pregunte por la supuesta instancia judicial que llevaría adelante.

EL CONTUDENTE MENSAJE DE LOWRDEZ

“Quiero que entiendan que a veces las sonrisas que ven son de Gualeguaychú, porque es nuestro trabajo, pero pasan muchas cosas adentro”, explicó Lowrdez, atravesada por una seguilla de situaciones personales, de las que está intentando empezar a recomponerse.

“Y también agradezco mucho a la gente, muchísimo. El apoyo de la gente es increíble. Hay mucha gente que está pasando por cosas muy feas. Por favor, presten atención: la familia, los amigos, todos… como hicieron conmigo”, expuso Fernández, frente a la cámara.