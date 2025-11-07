Los invitados de Mirtha Legrand, Juana Viale y La Peña

Embed

Completaran la lista de invitados en "La Noche de Mirtha" el conductor de radio y televisión Fernando Bravo y la actriz Julieta Cardinali.

Almuerzan con Juana

El domingo 9 de noviembre, a partir de las 13:45 y también por El Trece, Juana Viale recibirá para almorzar en su #mesaza al cantante y conductor argentino Manuel Wirzt, el periodista Federico Seeber -conductor de TN y El Trece- la bailarina y actriz Celeste Muriegra, y los actores Manuel Vicente -uno de los porteros en la serie "El Encargado"- y Alejandra Radano - una de las protagonistas de "La Revista del Cervantes".

image Manuel Wirtz

La Peña de Morfi

También el domingo, pero a las 13:30, Telefe presentará "La Peña de Morfi" con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, que recibirán a los músicos y cantantes Zoe Gotusso, Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale que llenarán el estudio de buena música.

Además, también dirá presente Maxi Espíndola, que comenzó su carrera después de participar en el programa "Soñando por Cantar".

image

Nuevamente contarán con participantes de MasterChef Celebrity para hablar del reality de cocina de Telefe. Los elegidos serán programa son Valentina "Valu" Cervantes -esposa del futbolista Enzo Fernandez- y el actor, cantante y youtuber argentino Ian Lucas.

Como todos los domingos, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas, Ariel Rodríguez traerá las noticias del deporte, todo el humor con Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz, y Barby Franco en la Pulpería, para hacer del domingo una verdadera fiesta.