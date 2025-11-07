Los invitados de Mirtha Legrand, Juana Viale y La Peña

En el segundo fin de semana de noviembre, "La Chiqui", Juanita y "La Peña de Morfi" tendrán como invitados a las figuras más relevantes del mundo del espectáculo.
El próximo sábado 8 de noviembre, a partir de 21:30 por la pantalla de El Trece, Mirtha Legrand volverá a tener una #mesaza con cuatro de grandes figuras del mundo del espectáculo. Estarán acompañando a la gran diva de la tele la actriz española Carmen Maura, que presentará "Vieja Loca" -la película que protagonista junto a Daniel Hendler-, guionista y director de cine y teatro Juan José Campanella, el ganador del Oscar por "El Secreto de tus Ojos" hablará sobre sus dos próximos filmes "Parque Lezama" y "Mafalda", sobre el clásico dibujo de Quino.
Completaran la lista de invitados en "La Noche de Mirtha" el conductor de radio y televisión Fernando Bravo y la actriz Julieta Cardinali.
El domingo 9 de noviembre, a partir de las 13:45 y también por El Trece, Juana Viale recibirá para almorzar en su #mesaza al cantante y conductor argentino Manuel Wirzt, el periodista Federico Seeber -conductor de TN y El Trece- la bailarina y actriz Celeste Muriegra, y los actores Manuel Vicente -uno de los porteros en la serie "El Encargado"- y Alejandra Radano - una de las protagonistas de "La Revista del Cervantes".
También el domingo, pero a las 13:30, Telefe presentará "La Peña de Morfi" con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, que recibirán a los músicos y cantantes Zoe Gotusso, Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale que llenarán el estudio de buena música.
Además, también dirá presente Maxi Espíndola, que comenzó su carrera después de participar en el programa "Soñando por Cantar".
Nuevamente contarán con participantes de MasterChef Celebrity para hablar del reality de cocina de Telefe. Los elegidos serán programa son Valentina "Valu" Cervantes -esposa del futbolista Enzo Fernandez- y el actor, cantante y youtuber argentino Ian Lucas.
Como todos los domingos, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas, Ariel Rodríguez traerá las noticias del deporte, todo el humor con Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz, y Barby Franco en la Pulpería, para hacer del domingo una verdadera fiesta.
