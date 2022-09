Tini y Tiago PZK presentaron "El Último Beso"

Al verse tan juntos en la producción, los fanáticos de ambos empezaron a especular sobre la reacción que tendría el futbolista Rodrigo De Paul, pareja de Tini.

"Temónnn", escribió el mediocampista de la Selección Argentina en el posteo de su novia junto a un corazón y a un emoji de fuego, aprobando el nuevo éxito de la reina del Pop.

Embed

"Después del último beso dijiste que todo se dio sin querer. Quise cambiar el destino, pero todo fue como tuvo que ser. Quizá mañana, si tu me llama, puede que las ganas me hagan enloquecer. Sólo me amas estando en la cama, soy el ciego que no te quiere ver", dice el tema de los artistas del momento.

Y continúa la letra: "Y ahora que no estás tú, escucho una multitud cantando las canciones que te hice a ti, estoy convirtiendo en money el tiempo que perdí".

Tini es una de las destacadas artistas del 2022 que hizo delirar a sus fanáticos en los shows que brindó meses atrás en el Hipódromo de Palermo, en el marco de su exitosa gira internacional.

Por su parte, Tiago PZK es un rapero de ascenso en el último tiempo con éxitos como "Sola" y "Bombona".