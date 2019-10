En las primeras imágenes, se puede ver a Rey (Daisy Riley) corriendo a través del planeta selvático de Hayan Clos que ahora oficia de base a la Resistencia (la antigua Rebelión), entrenando con una esfera, un casco y el reconstruido sable de Anakin Skywalker.

También se puede ver cómo en el año trascurrido entre los episodios VIII y IX, la Resistencia ha crecido en cantidad de integrantes, muchos de ellos temerosos de que la Primera Orden (el antiguo Imperio Galáctico) vuelva a manejar los destinos del universo conocido.

La escena tiene lugar en la base de la Resistencia, en la que vuelve a aparecer el reconstruido escuadrón Rojo, cuyos pilotos visten de color naranja, y se incorporan otros con uniforme verde, que no se veían desde El Regreso del Jedi (Return of the Jedi, 1983). También en un extremo se puede ver a Aftar Ackbar, el hijo del fallecido almirante Gial Ackbar, que murió en Los Últimos Jedi (The Last Jedi, 2017) con más pena que gloria.

En la escena subsiguiente, se puede ver a Dominic Monaghan, otro de los actores fetiches del director J.J. Abrams, que lo viene “ubicando” desde la serie Lost, en diferentes proyectos.

“No estamos solos, la gente de bien luchará si la lideramos”

El comandante Poe Dameron (Oscar Isaac) ha quedado casi completamente al mando de la Resistencia. Esto se debe a que la actriz que encarnaba a la generala Leia, Carrie Fisher, murió a fines de 2016. El director y los guionistas lograron insertar a Leia mediante efectos especiales y tomas descartadas de otras películas, pero debieron dejar en Dameron el peso del liderazgo de los rebeldes.

Regreso a Endor

Las escenas acuáticas que aparecen al promediar el film transcurren en el planeta Endor, aquel cuya luna era escenario de la batalla que sostuvieron Han Solo, Leia y los ewoks contra los imperiales para desactivar el escudo que protegía la segunda Estrella de la Muerte. En dichas escenas, se puede ver a Rey acercarse a los restos de este ingenio, cuyos escombros quedaron atrapados allí por efecto de la gravedad, tras su explosión, ocurrida más de 30 años atrás, en El Regreso del Jedi.

En una plataforma, Rey espera a que se haga presente Kylo Ren (Adam Driver), con quien podría forjar una nueva alianza para derribar al renacido Emperador Palpatine (Ian McDiarmid).

Más tarde, se puede ver a Kylo y Rey destruir al unísono una reliquia de Obsidiana con el aspecto de Darth Vader. ¿Se viene al regreso al lado luminoso de la fuerza del hijo de Han Solo y Leia Skywalker?

Bajo hielo

Otra de las revelaciones es el lugar donde Palpatine mantuvo oculta su nueva flota de destructores espaciales, que fue en una zona helada de los límites de la galaxia. “He esperado tanto tiempo y ahora su unión será su ruina”, dice Palpatine “en off” mientras se puede ver su trono, que se mantuvo inédito durante 36 años, ya que había sido diseñado por Ralph McQuarrie para El Regreso del Jedi. Así se revela que fue Palpatine y no el Líder Snoke (AndySerkis) quien estuvo detrás de todo.

Viejos conocidos

Otra de las escenas que dejaron shockeados a los fans es la batalla espacial, que probablemente tenga lugar al final del film, como suele ocurrir en estos filmes. Allí se puede ver nada menos a que Millenium Falcon (o Halcón Milenario) conducido por Chewbacca y el legendario Lando Calrissian (Billy Dee Williams), que ha vuelto a formar filas en la Resistencia.

La gran sorpresa es que, a un lado de el Falcon, aparece la nave conocida como “Ghost” (Fantasma) que protagoniza la serie animada Rebels, que está situada 35 años en el pasado, y que ya fue parte de otra batalla en la genial película Star Wars Rogue One (2016). Y en referencia a esta película, también hay una corbeta del modelo “Hammerhead” y un par de fragatas, como no se veían desde El Regreso del Jedi.

¿Qué pasa con C-3PO?

Uno de los interrogantes que dejaron perplejos a los fans es la “operación” a la que se somete el histórico androide C-3PO (Anthony Daniels), que no puede evitar soltar una frase de lo más triste. “Estoy triste porque estoy mirando por última vez a mis amigos”. Eso podría explicar porqué en el anterior avance, Threepio aparece con ojos rojos aunque esto no necesariamente signifique que sea desactivado y tenga algo que ver con la memoria del autómata. Cabne recordar que 3PO está junto a la familia Skywalker desde el inicio ya que fue construido por Anakin, adquirido por Luke y su tío Owen y luego se mantuvo al servicio de Leia por décadas.

¿Vuelve Luke?

“Enfrentar un miedo es el destino de un Jedi. Tu destino” y “La Fuerza estará contigo, siempre” son dos de las frases que se escucha decir a Luke Skywalker (Mark Hamill), que murió en Los Últimos Jedi, aunque los miembros de esa orden, al menos los últimos, han aprendido a sortear las barreras de la fuerza y regresar como consejeros para los actuales miembros.