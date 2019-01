Raúl Lavié, tras la muerte de su hijo: "Me alivió salir a hacer una comedia"

“¿Cómo hiciste para poder actuar”, le consultó la conductora al integrante del elenco La jaula de la locas en Mar del Plata. En ese momento, Lavié, visiblemente emocionado, pero sin quebrarse, expresó: “Yo no dramatizo tanto la muerte, sino que lo tomo con la sabiduría del caso. Me alivió hacer la función y salir a hacer una comedia”.

Además, agregó: “Me despejó para sobrellevar un momento difícil. Les pedí a mis compañeros que cuando llegaba desde Buenos Aires no me saludaran con caras compungidas y abrazos por la partida de Leo porque eso podría generar que me quebrara y no pudiera realizar la función. La verdad es que los chicos se comportaron genial. Y el público también. Agradezco muchísimo todos los mensajes que no pude contestar porque me sentí abrumado por todo lo sucedido”.

ADEMÁS:

Benito Cerati: “Quien venga a mi show, en lo posible que venga drogado”

Matías Alé se tiró el lance con Sol Pérez y ella le cortó el rostro en vivo

Por otra parte, destacó una actitud de su hijo a lo que consideró como una lección de vida para él. “Leo estaba sufriendo, pero me dejó una lección de vida. El amaba la música, pero cuando ya no podía manejar sus dedos, dijo ‘no voy a poder hacer música, tendré que hacer otra cosa’. Y pensó en crear un software para ayudar a las persona que viven solas y no tienen quien los acompañe como él tuvo a Flor. Buscó crear algo que aconsejara a la gente para recordar sobre las medicinas que deben tomar, por ejemplo. Quiso mejorar eso que abruma y que es la posibilidad de la muerte”.

“El día anterior a su muerte me saludó con una media sonrisa y no de manera dramática. Me hace bien hablar porque me rescata en la memoria de un hijo maravilloso. La despedida de sus amigos fue con música, con la música de él. La muerte es parte de la vida. Cuando uno llega a mi edad piensa en lo mucho o lo poco que nos queda”, concluyó.