Tras conocerse el reclamo económico de Cubero, Nicole no dio mayores detalles del suceso y aseguró que su ex marido quería "salvarse el año laboral o no parar hasta verme en la calle tirada, no sé bien cuál de las dos todavía ¡estoy en shock!". No obstante su abogado Gonzalo Gamarra explicó en diálogo con "Nosotros a la mañana" que el reclamo de Poroto se debe a que Neumann habría violado la medida cautelar que le impide subir fotos de sus propias hijas. Nicole subió imágenes con los chicos, pero con las caras pixeladas.

Asimismo Neumann manifestó que con su ex marido pareciera que hay una sensación de que quedó algo pendiente porque "una de las partes aún no puede procesar la separación" y remarcó que "por supuesto que a mí me dolió desarmar nuestro proyecto de familia. Sentí mucha culpa antes, durante y después, pero lo cierto es que ni yo iba a ser feliz con esa persona, ni esa persona iba a ser feliz conmigo".

No obstante el padre de Mica Viciconte, Hugo Viciconte, se metió en la polémica por los dos millones y le respondió a la modelo. "¿Vos lo imaginás a Cubero pidiendo plata? ¿Vos creés que él es un tipo "agarrado"? ¿Sabés lo que tendría Cubero y no lo tiene? Yo puedo meterme a hablar de ellos, puedo hablar porque lo conocí tres o cuatro veces a Fabián y tengo un intercambio por WhatsApp, y me parece como si fuera un hijo aunque no haya tanta diferencia de edad. Me parece un tipo fantástico, simple, sencillo, y que está feliz y que lo han dejado ser", aseguró en una entrevista con "Los Ángeles de la Mañana".

Al mismo tiempo que añadió que "toda la vida la vi a esta chica (por Nicole) como modelo y me saco la gorra. Pero hoy, mediáticamente, creo que ella se cuelga de los dos: Mica y Fabián ya son notas cuando están relajados y hacen pavadas en las redes; y, de repente, Nicole tiene que tirar un petardo para que vuelvan a los tres"

"Ojalá que ella encuentre el amor y la paz. Tiene laburo, tiene una trayectoria artística, el tema es que el ego no la traicione; porque te ayuda a creerte más importante, pero cuando es demasiado, te creés que sos la única y empezás a mirar a todos desde arriba y cada vez estás más sola", afirmó y concluyó que cuando la modelo "encuentre una pareja, se calma todo".

