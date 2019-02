"Tolkien": primer trailer de la biopic sobre el creador de El Señor de los Anillos

Fox Searchlight compartió un adelanto del film que mostrará momentos de la vida del escritor y su inspiración para concebir una obra maestra

Para los amantes del género fantástico, El Señor de los Anillos (The Lord of the Rings, 1954) es una obra fundamental. Se trata de una de las obras más influyentes de la literatura y un pilar de la cultura pop. En sus páginas, J.R.R. Tolkien se encargó de construir una épica que se mantiene vigente. Pero, ¿cómo salieron todas esas ideas de la cabeza del autor? Tolkien (2019) es el film que intentará responder esa pregunta.