Tras la bofeteada, Will Smith se disculpó con Chris Rock

"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento de anoche en los Premios de la Academia es inexcusable. Los chistes a costa mía son parte de mi trabajo, pero un chiste sobre la enfermedad de Jada fue demasiado para mí como para soportarlo y reaccioné emocionalmente”, expresó Will Smith en el posteo que realizó en Instagram.

“Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y estuve mal. Estoy avergonzado por mis acciones que no son representativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad'', agregó.

“Me gustaría también disculparme con la Academia, los productores del show, con todos los presentes y con todos los que estaban mirando a lo largo de todo el mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y con mi Familia Williams. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que de otra manera hubiese sido un precioso viaje para todos nosotros, Soy una obra en desarrollo. Atentamente, Will”, cerró.

jada-pinkett-smith-will-smith_98.webp Will Smith y su esposa Jada Pinkett Smith

A pesar de lo sucedido, Chris Rock, decidió no presentar denuncia, pero la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas condenó el ataque del actor al presentador y aseguró que abriría un expediente para investigar el hecho.