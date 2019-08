“No, no, no. Yo de la vida de Marcelo no voy a hablar. Por mí puedo decir que no estoy con él. Lo conozco, tenemos una buena relación, pero no pasó nada. No sé de dónde salió esto. No tengo ni idea. Lo desmiento. De verdad, no estoy con Marcelo”, completó, incómoda y sonrojada.

Moine fue entrevistada por el programa ‘Los ángeles de la mañana’ y, lejos de mostrarse enojada por las versiones, se tomó el asunto con bastante buen humor. "Mi mamá me preguntó si salía con Marcelo. Y también con (Lucas) Alario, porque también se habló de eso. Y Alario podría ser mi hijo", indicó Moine.

Cabe recordar que Gallardo está recientemente separado de la diseñadora Geraldine La Rosa, madre de sus cuatro hijos: Nahuel (21), Matías (15), Santino (12) y el pequeño Benjamín, de poco más de un mes de vida. Según trascendió, la ruptura se produjo de común acuerdo y en muy buenos términos.