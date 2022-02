Esto se dio este miércoles, cerca de las 11.30, y un par de horas después de que en un rapto de bronca lanzó por la misma vía fuertes críticas a Gustavo Martínez, expareja de su padre Ricardo Fort, y tutor de él y de su hermana Martita, quien en la madrugada cayó del balcón del piso 21 en un presunto suicidio.

"Sí gente, yo subí las historias. No me hackearon la cuenta, fui yo, es lo que opino, eh... de esta situación. Diecisiete años tengo, piensen eso, diecisiete años", dijo en un video en que se lo veo afligido y en el que al momento de decir su edad, se lleva el dedo a la sien, enfatizando que es aún muy chico para atravesar una situación como la que está pasando.

"Borré las historias -explica- porque hay gente que piensa que me hackearon la cuenta y no es así; hay gente que opina lo contrario cuando no tiene idea de mi vida en los últimos siete años, no tiene idea de lo que pasó tampoco. No opinen, sólo no opinen", finalizó.

Felipe-Fort-descargo.mp4

¿Qué había publicado anteriormente? Una serie de tres historias con mensajes contundentes que echan un manto de duda sobre cómo fue esa tutela.

"Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros, fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá los recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron", dijo en un primer posteo.

"Sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de 'cuidarnos', faltando 10 días para que cumplamos 18. Tienen a Gustavo como una buena persona? Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento. Agradezco tener una mentalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo. Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber que pasó y sin saber cómo vivimos los últimos 7 años", lanzó en su segundo posteo que luego eliminó.

felipe-fort-descargo.jpg Los fuertes posteos que Felipe Fort subió a su historias de Instagram y luego decidió eliminar.

"ES QUE EN QUÉ CABEZA CABE. 17 años tenemos, 17", enfatizó Felipe, quien hasta ese momento sólo tenía siete publicaciones en las que se mostraba con amigos, de viaje, junto a autos lujosos y con su papá, pero ninguna junto a Gustavo.

Su hermana Martita, en cambio, no se ha expresado en su cuenta de Instagram que sigue abierta y en la que la siguen más de 710 mil usuarios.

Los mellizos Fort cumplirán la mayoría de edad el próximo 25 de febrero, fecha hasta la cual estaban bajo la tutela de Gustavo Martínez, quien en vida fuera pareja de su papá, el empresario mediático y heredero de la empresa de chocolates FelFort.