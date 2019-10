Salió a la venta en 1979 y contenía tres canciones, tal como su título lo indica: "Out of Control", "Stories for Boys" y "Boy/Girl".

Su primera edición fue publicada solamente en Irlanda, contó con apenas 1000 ejemplares, y se la podía conseguir en Vinilo 12". Más adelante fue presentada en Vinilo 7" (tamaño LP y tamaño single).

Cabe destacar que uno de estos ejemplares puede costar entre £3000 y £5000 en casas de subastas.

U2, primer EP

"Out of Control" y "Stories for Boys" fueron incluidas en Boy, primer disco de la banda irlandesa, pero en versiones diferentes.

Luego, lo que el futuro le deparó al cuarteto es conocido por todo el mundo…

