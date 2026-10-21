La producción local, a cargo de DF Entertainment, anticipó una puesta en escena de gran escala para las dos fechas en Buenos Aires en la que el músico Beck participará como artista invitado.

La llegada de U2 también coincidirá con una nueva etapa discográfica. El grupo tiene previsto publicar el 13 de noviembre Carnaval de Luz, su primer álbum de canciones inéditas desde Songs of Experience, editado en 2017.

El disco está compuesto por doce canciones y fue anticipado por los sencillos “Street of Dreams” y “Silencio”. Entre los colaboradores figuran Brian Eno, quien participó en tres temas como coautor y aportó sintetizadores; Martin Garrix, acreditado como coautor de “Glorify”, y Ryan Tedder, responsable de la producción adicional de “Silencio”.

La banda irlandesa se presentará el 23 y el 25 de marzo de 2027 en River. Beck participará como artista invitado

El cierre del álbum será “Torn”, una colaboración con Johnny McDaid, integrante de Snow Patrol, que contará con la participación vocal de Dolly Parton. El lanzamiento llegará después de los EP Days of Ash y Easter Lily, publicados a comienzos de año.