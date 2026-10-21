Más de un millón de personas ingresaron a la fila virtual para conseguir localidades para los shows del 23 y 25 de marzo de 2027. La banda regresará al país después de diez años.
La preventa exclusiva para los dos conciertos de U2 en el Estadio River Plate se agotó en apenas dos horas, luego de que más de un millón de personas ingresaran a la fila virtual para intentar conseguir entradas. Este jueves comenzará la venta general a partir de las 10.00 a través de la plataforma All Access.
La banda irlandesa se presentará en Buenos Aires el 23 y el 25 de marzo de 2027, en el marco de una gira que celebra sus 50 años de trayectoria, y hasta el momento, la producción no informó cuántas localidades quedarán disponibles para la venta abierta al público.
Los conciertos tendrán lugar en el estadio de River Plate y marcarán el regreso del grupo a la Argentina después de casi una década. La última visita de U2 fue en octubre de 2017, cuando presentó la gira recordando los 20 años del lanzamiento de su disco The Joshua Tree Tour, presentación que se realizó en el Estadio Único de La Plata,.
Los recitales formarán parte de The Greatest Show on Earth, la gira con la que Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. celebrarán los cinco decenios transcurridos desde la formación del grupo en Dublín, Irlanda.
La producción local, a cargo de DF Entertainment, anticipó una puesta en escena de gran escala para las dos fechas en Buenos Aires en la que el músico Beck participará como artista invitado.
La llegada de U2 también coincidirá con una nueva etapa discográfica. El grupo tiene previsto publicar el 13 de noviembre Carnaval de Luz, su primer álbum de canciones inéditas desde Songs of Experience, editado en 2017.
El disco está compuesto por doce canciones y fue anticipado por los sencillos “Street of Dreams” y “Silencio”. Entre los colaboradores figuran Brian Eno, quien participó en tres temas como coautor y aportó sintetizadores; Martin Garrix, acreditado como coautor de “Glorify”, y Ryan Tedder, responsable de la producción adicional de “Silencio”.
El cierre del álbum será “Torn”, una colaboración con Johnny McDaid, integrante de Snow Patrol, que contará con la participación vocal de Dolly Parton. El lanzamiento llegará después de los EP Days of Ash y Easter Lily, publicados a comienzos de año.
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