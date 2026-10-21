La cartelera se renueva con películas de distintos géneros, desde historias de terror, al aproximarse "Halloween" y dramas hasta propuestas familiares y documentales. Además, habrá un reestreno y funciones especiales.
La cartelera de cine tendrá una nueva tanda de estrenos a partir del jueves con opciones para distintos públicos. Entre las novedades figuran comedias, películas de terror, dramas, una producción animada y documentales.
También regresará a las salas Los otros, mientras que los seguidores de BTS podrán ver en pantalla grande su concierto World Tour 'Arirang' in Buenos Aires, previsto para el sábado.
Género: Comedia
Duración: 1 hora y 53 minutos
Arturo, un agente inmobiliario que perdió la fe, se enamora de Flora, una repostera católica., y para conquistarla, decide fingir que cree en Dios. Está protagonizada por Pif, Giusy Buscemi y Francesco Scianna.
Género: Drama
Dirigida por Aaron Sorkin, aborda la investigación sobre los archivos internos de Facebook. Frances Haugen, una ingeniera de la compañía, se une al periodista Jeff Horwitz para revelar información sobre la plataforma. El elenco incluye a Mikey Madison, Jeremy Allen White, Betty Gilpin y Jeremy Strong.
Género: Thriller
Duración: 1 hora y 48 minutos
El thriller de terror de DC sigue a Matt Hagen, un actor que sufre una transformación física después de someterse a un tratamiento experimental. La película está dirigida por James Watkins y protagonizada por Tom Rhys Harries.
Género: Terror
Duración: 1 hora y 44 minutos
Un grupo de médicos viaja a la selva para realizar una misión humanitaria y se enfrenta a una criatura ancestral conocida como Boiúna.
Heidi y su amigo Pedro intentan salvar a un lince herido y proteger su hábitat de un empresario que amenaza el bosque.
Género: Animación
Duración: 1 hora y 19 minutos
Género: Comedia
Duración: 1 hora y 30 minutos
Esta comedia romántica francesa sigue a Fanny y Tom, un matrimonio que decide explorar nuevas formas de vivir su intimidad después de una confesión de ella. Está protagonizada por Alexandra Lamy y François Cluzet, y dirigida por Reem Kherici.
Género: Comedia
Lucía, una mujer de 42 años que busca trabajo después de descubrir una infidelidad, le pide a su vecino Javier, de 22, que se haga pasar por su hijo durante un proceso de selección laboral. La situación deriva en un vínculo inesperado.
Género: Documental
Duración: 1 hora y 1 minuto
Género: Documental
Duración: 1 hora y 20 minutos
El documental recorre la trayectoria de la cantante de tango mediante imágenes de archivo y lecturas de textos y letras vinculados con su vida artística. Está dirigido por Isabel Marcenaro Bouter
Género: Drama
Duración: 1 hora y 42 minutos
Modalidad: Reestreno
BTS World Tour 'Arirang' in Buenos Aires
Género: Concierto
Duración: 3 horas y 15 minutos
Estreno: 24 de octubre
Ozzy & Black Sabbath: Back To The Beginning
Género: Documental
Duración: 2 horas y 27 minutos
Estreno: 28 de octubre
El documental registra el concierto de despedida de Ozzy Osbourne y Black Sabbath en Birmingham, junto con actuaciones de otros músicos, homenajes y material detrás de escena.
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