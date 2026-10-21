Arturo, un agente inmobiliario que perdió la fe, se enamora de Flora, una repostera católica., y para conquistarla, decide fingir que cree en Dios. Está protagonizada por Pif, Giusy Buscemi y Francesco Scianna.

El poder de la red

Género: Drama

Dirigida por Aaron Sorkin, aborda la investigación sobre los archivos internos de Facebook. Frances Haugen, una ingeniera de la compañía, se une al periodista Jeff Horwitz para revelar información sobre la plataforma. El elenco incluye a Mikey Madison, Jeremy Allen White, Betty Gilpin y Jeremy Strong.

Clayface

Género: Thriller

Duración: 1 hora y 48 minutos

El thriller de terror de DC sigue a Matt Hagen, un actor que sufre una transformación física después de someterse a un tratamiento experimental. La película está dirigida por James Watkins y protagonizada por Tom Rhys Harries.

Terror en el Amazonas

Género: Terror

Duración: 1 hora y 44 minutos

Un grupo de médicos viaja a la selva para realizar una misión humanitaria y se enfrenta a una criatura ancestral conocida como Boiúna.

Heidi: El rescate del lince

Heidi y su amigo Pedro intentan salvar a un lince herido y proteger su hábitat de un empresario que amenaza el bosque.

Género: Animación

Duración: 1 hora y 19 minutos

Buenas vibraciones

Género: Comedia

Duración: 1 hora y 30 minutos

Esta comedia romántica francesa sigue a Fanny y Tom, un matrimonio que decide explorar nuevas formas de vivir su intimidad después de una confesión de ella. Está protagonizada por Alexandra Lamy y François Cluzet, y dirigida por Reem Kherici.

¿Querés ser mi hijo?

Género: Comedia

Lucía, una mujer de 42 años que busca trabajo después de descubrir una infidelidad, le pide a su vecino Javier, de 22, que se haga pasar por su hijo durante un proceso de selección laboral. La situación deriva en un vínculo inesperado.

Documentales y producciones especiales

Militante

Género: Documental

Duración: 1 hora y 1 minuto

Susana Rinaldi, libre

Género: Documental

Duración: 1 hora y 20 minutos

El documental recorre la trayectoria de la cantante de tango mediante imágenes de archivo y lecturas de textos y letras vinculados con su vida artística. Está dirigido por Isabel Marcenaro Bouter

Los otros (2001)

Género: Drama

Duración: 1 hora y 42 minutos

Modalidad: Reestreno

BTS llega a la pantalla grande este sábado

BTS World Tour 'Arirang' in Buenos Aires

Género: Concierto

Duración: 3 horas y 15 minutos

Estreno: 24 de octubre

Un estreno previsto para el 28 de octubre

Ozzy & Black Sabbath: Back To The Beginning

Género: Documental

Duración: 2 horas y 27 minutos

Estreno: 28 de octubre

El documental registra el concierto de despedida de Ozzy Osbourne y Black Sabbath en Birmingham, junto con actuaciones de otros músicos, homenajes y material detrás de escena.