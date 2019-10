Ulises Bueno: "Soñé con mi velatorio y dejé de consumir"

El cantante dijo que sigue su lucha contra sus adicciones y contó que lleva seis meses limpio y se mostró feliz por haberse acercado a su familia gracias a su estado de salud. "Pedí ayuda hace seis meses cuando no llegaba a soportar estar tanto tiempo drogado. Se volvió una locura", empezó diciendo el cantante, quien no llegó a decir que pasó "hasta una semana sin dormir". Contó en ese sentido que "Estaba en mi casa mirando una serie sobre la vida de Nicky Jam y me conmovió porque él salió de todo eso siendo un artista consagrado", reveló, sobre uno de los disparadores de su cambio.

"En Córdoba y en nuestro género hay mucho prejuicio con respecto a esas cosas, de hacerse cargo. Yo quería dejar de cantar por un tiempo porque lo necesitaba para desintoxicarme, poder viajar, estar con mi familia y podés sacar todo lo que me hace mal", confesó.

"Terminé de ver la serie y dije ‘tengo que hacer algo por mi mismo porque me voy a morir, ya me estoy muriendo’. Llamé a mi viejo y a mi vieja para rehabilitarme", se sinceró el cuartetero. "Ya estaba cansado. Sabía que me esperaba el peor final o la salvación. Me pasó de soñar con mi velatorio y al otro día no quise consumir. Me agarró tanto pánico, me levanté todo transpirado y de ahí no la toqué más", confesó Ulises Bueno, a corazón abierto.