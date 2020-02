Un cradura: Donald Trump aplaudió la condena a Harvey Weinstein

Weinstein, de 67 años, fue declarado ayer culpable por un jurado de Nueva York, en un veredicto considerado "histórico" por el movimiento #MeToo, que vio la luz en 2017 tras la catarata de denuncias en contra del magnate de la industria cinematográfica.

"Desde el punto de vista de las mujeres, creo que es algo buenísimo", declaró Trump en una conferencia de prensa en Nueva Delhi, la capital de la India, donde ayer cerró una visita oficial de dos días.

"Es una gran victoria y envía un mensaje muy fuerte. Muy, muy fuerte", agregó.

El mandatario, a quien al menos 16 mujeres denunciaron en los últimos años de acoso o abuso sexual, se desligó también de la figura de Weinstein, del que aclaró nunca fue un "admirador".

Declarado culpable de cometer un acto sexual criminal en primer grado contra la ex asistente de producción Miriam Haley y de violación en tercer grado contra la actriz Jessica Mann, el productor espera ahora la sentencia el próximo 11 de marzo, que podría ascender a un máximo de 29 años de cárcel.

"Era una persona que no me gustaba", dijo el gobernante republicano. "Lo conocía muy poco y no muy bien", agregó.

Trump aprovechó la condena de Weinstein para cargar contra la oposición demócrata, a quien afirmó "les caía muy bien" el magnate de Hollywod.