Un mes después de su separación, Cristian Castro presentó a su nueva novia

“La magia existe”, dice Wagner en su presentación en redes sociales, donde comparte viajes por todo el mundo, momentos emotivos con sus hijos, tardes de playa, visitas a tiendas de lujo y algunos de sus trabajos en cerámica.

image.png

“Me fascina aprender técnicas y buscar mi estilo, una mezcla de sentimientos de calma y tranquilidad, un poco de frustración cada vez que hay una pieza partida y alegría al ver un hermoso resultado. Es imposible no expresar mis pensamientos, sentimientos y proyectarme en el resultado”, dijo sobre su faceta artística.

Aún no se sabe cómo se conocieron con el cantante y de qué fecha data el inicio de su relación, pero ya asistieron juntos a un concierto público, se mostraron abrazados y no se ocultan.

image.png

Cómo fue la última separación de Cristian Castro

El cantante se separó de su última novia, la cordobesa Mariela Sánchez, luego de sólo dos meses de lo que parecía ser una apasionante relación. Lo cierto es que por estos días se dieron a conocer las formas en las que se maneja el mexicano, donde reina la violencia y los malos tratos hacia sus parejas.

En su programa LAM, Ángel de Brito expuso el modus operandi de Cristian Castro: “Bueno, siempre los mismos audios a distintas chicas, en distintas etapas de su vida. Algunos fueron con su última pareja, otros con la anterior. Era recurrente el tema de invitarlas al show, recurrente el tema de los viajes a Japón, a París, etc.”.

Por su parte, Pedro “Pepe” Ochoa, que se contactó con las exparejas de Cristian Castro, añadió: “Estas chicas no tienen una relación con él para que les mande estos audios. Es todo virtual (...) En todos los casos coincide en lo mismo. Es él estando en una relación, generalmente con las chicas con las que tiene estas actitudes. Nunca es él estando soltero. Es en una relación buscando ser infiel. Me da la sensación que le da adrenalina, querer tener desde la infidelidad diferentes historias. Recurrentemente e insistentemente, todo el tiempo les habla. No le da lugar a las chicas a decir que no”.

Acerca del susto que generó en las argentinas que fueron contactadas, Ochoa sumó: “En un principio, les dio miedo, porque Cristian Castro tiene mucho poder a nivel de información. A la chica que yo hablé, se le apersonó en el departamento y le dio miedo. Ella le decía que no y él no lo respetó”.

En algunos de los fragmentos que se compartieron, en los que Cristian Castro mantenía una conversación con una argentina, se escuchaba el tono con el que le hablaba. “Que hermosas que sos mi amor, qué guapa cara que tenés. Tan jovencita, 24 o 25… (...) Te voy a comer bien rico como nadie en la vida. Te voy a acariciar delicioso, la cabeza, el cuello. Estoy muy excitado cuando te veo (...) Ya quiero dormir con vos. Te abrazo riquísimo”, fueron algunas de las palabras que esbozó el mexicano y causó el rechazo de las panelistas de LAM.