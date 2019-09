Hasta el momento, la vida sentimental de Verónica Castro (66) era un “secreto a voces”, ya que se intuía que mantenía una relación con otra mujer, después de varias relaciones heterosexuales fallidas, la última de las cuales fue con el músico Adolfo Ángel (el Temerario Mayor) y terminó hace más de 25 años.

Sin embargo, Yolanda Andrade (47), casi una desconocida en la Argentina, confesó en el ciclo radial de Javier Poza que se casó “en Amsterdam con una mujer maravillosa que tú (por el conductor) conoces y que admiramos mucho”.

ADEMÁS:

Poza arriesgó el nombre de Verónica Castro y ella contestó. “Qué curioso que digo ´una mujer hermosa´ y digas que es Verónica Castro. Fue simbólico, no hay nada legal… fui madrastra de dos”, dijo la artista, posiblemente en referencia a Cristian y Michelle Castro.

Y si bien, la mega estrella mexicana negó la veracidad de los dichos de Andrade, una fuete muy cercana a ella le contó a la revista TV Notas que ambas actrices se habían conocido en el año 2000 pero fue recién en 2003 que iniciaron una relación sentimental cuando coincidieron en el reality Big Brother VIP, una como conductora y la otra como participante.

TV-Notas-Verónica-Castro.jpg

“Yolanda entró como participante y Vero era la conductora. Entre ellas surgió una bonita amistad que poco a poco se fue convirtiendo en una bonita relación”, contó la fuente, que pidió permanecer en el anonimato.

Asimismo, esta fuente, de que sólo se sabe que es una amiga íntima de Castro, contó que “en 2004 ellas hicieron un viaje por Europa, y una noche se casaron en Ámsterdam, Holanda”, confirmando lo revelado por Andrade.

“Aun cuando era un secreto a voces que ellas andaban, Verónica nunca presentó a Yolanda como su novia; se dejaban ver como grandes amigas que iban juntas a las fiestas y reuniones, aunque llegaron a vivir juntas varios meses en un departamento de la localidad de Polanco", agregó la mujer.

Veronica-Castrop-y-Yolanda-Andrade_revista.jpg

"La relación terminó porque Verónica era muy celosa con Yolanda, creía que ella le ponía el cuerno. Entre las escenas de celos y que Verónica le pedía que su relación fuera secreta, Yolanda se cansó y decidieron darse un tiempo", especificó la fuente.

La indiscreta amiga de Castro soltó que hacia el año 2007, la actriz y cantante conoció a una conductora de Monterrey llamada Lizzie Barrera que “la enamoró y la hizo olvidar a Yolanda”.

"Verónica se enamoró de inmediato, porque aunque esta mujer es el diablo, ella no la ve así. (...) Lizzie la manipula de una manera que no te imaginas; incluso ella es la que decide todo en torno a su vida personal y profesional... ¡hazme el favor!. (...) Lizzie era una maldita con Betty y doña Socorro, la hermana y mamá de Verónica; ellas no la pueden ver ni en pintura. Como Lizzie controlaba todas las chequeras, tarjetas de crédito y todo el dinero de Verónica, impedía que les diera algo a ellas o a alguien más de su familia", agregó y contó que la relación entre ambas sufrió un impass en 2017.

"Yolanda la buscó para retomar su relación, pero como Verónica estaba muy enamorada de Lizzie, regresó con ella y a Yolanda eso la molestó muchísimo", especifica TV Notas.

“Vero comentó que su mamá está enferma y que la pone mal que se diga que ella puede ser lesbiana, pero lo dijo porque conoce a Yolanda y espera que eso la detenga, pues Yolanda sí tiene fotos de su dichosa boda en Holanda, y Verónica teme que en cualquier momento las pueda publicar en las redes", concluyó.