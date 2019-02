Pero, entre todo este drama, hay algo que a Centurión le ha salido más que bien ya que la modelo y panelista Tamara Bella, de 29 años, reconoció recientemente que mantiene una relación sentimental con el jugador.

Esta semana trascendieron las primeras imágenes de la flamante pareja en un boliche a través del periodista de espectáculos Lio Pecoraro, que la divulgó en las redes sociales y a través del ciclo “Todas las tardes”.

“No sé qué decir… Puedo decir que con Ricky nos conocemos, me parece hermoso y me encanta la onda que tiene”, le contó la ex de Matías Alé al portal Ciudad, confirmando esta primicia.