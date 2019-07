¿Una decepción o una obra maestra? El Rey León dividió a la crítica

Como sucede con todos los revival de los clásicos animados que atravesaron la infancia de varias generaciones, la nueva versión de la fábula lacrimógena sigue generando polémica

Se puede decir que a los grandes estudios no se les cae una idea. Y no se estaría exagerando. La mayoría de los éxitos de las últimas temporadas son secuelas de éxitos recientes o nuevas versiones de glorias pasadas. La moda y la nostalgia empujan a millones de personas a las salas, y la industria se sostiene sin riesgos artísticos. Repasemos los últimos tanques: Toy Story 4 (2019), Avengers: Endgame (2019), Aladdin (2019), Dumbo (2019) y Spider-Man: Lejos de Casa (Spider-Man: Far from Home, 2019). Todos títulos de la todopoderosa Disney.