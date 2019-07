Si bien este dato contradice con los planes originales de los creadores de la serie, los hermanos Duffer, que habían adelantado en algunas entrevistas que producirían cinco temporadas, el sitio We Got This Covered asegura que la próxima será la vencida.

Y si bien no hubo una confirmación oficial de Netflix sobre la realización de esta ansiada cuarta temporada, los hermanos Duffer recibieron la devolución de los televidentes –que se quejaron de que es muy parecida a la anterior, entre otras cosas – y adelantaron que la misma será “muy diferente”.

“No queremos escribir y encerrarnos, por lo que tratamos de tener estas primeras discusiones con los escritores para asegurarnos de que nos estamos preparando para ir en la dirección correcta”, adelantó Ross Duffer en una entrevista con EW.

“No sabemos mucho, pero sí tenemos algunos puntos en claro. Al final de la segunda temporada, sabíamos acerca de Billy. Sabíamos que los rusos iban a llegar. No sabíamos sobre el centro comercial y esas cosas pero, una vez más, conocíamos esos puntos específicos. En eso es lo que estamos con la cuarta temporada. Tenemos los grandes esbozos. Ahora se trata de completar esas líneas con los detalles. (…) Como dijimos, se sentirá muy diferente a esta temporada. Pero creo que eso es lo correcto y creo que será emocionante”, agregó.

“Creo que lo más importante que sucederá es que se abrirá un poco, no necesariamente en términos de escala o en términos de efectos especiales, pero (la historia) se abrirá en términos de permitir aspectos de la trama en áreas fuera de Hawkins”, dijo, por su parte, Matt Duffer.

“Suponiendo que hay una temporada 4, obviamente estarán las preguntas sobre la identidad de ese ‘americano’ en la celda y también lo que están haciendo con el Demogorgon. Eso obviamente va a desempeñar un papel enorme en una potencial temporada cuatro”, retomó Ross Duffer.