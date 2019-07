Spider-Man - Mysterio

El periodista Richard Rushfield fue quien reveló este "detalle" en el acuerdo que permitió al héroe neoyorquino aparecer en Capitán América: Civil War (Captain America: Civil Var, 2016). La buena noticia es que la nueva entrega ya está por encima de los 600 millones a nivel mundial y la tendencia muestra que superará con creces ese monto que relajaría a todos en la Casa de las Ideas. Sin embargo otro detalle pone en peligro su continuidad a largo plazo: Tom Holland firmó un contrato por seis films, y su recorrido en la saga ya abarca cinco entregas. Igualmente, tanto el actor como Kevin Feige ya han dejado en claro que su paso se extenderá. No teman.

Todo invita al optimismo en Marvel, pero no es ningún secreto que a Amy Pascal, ejecutiva de Sony, desearía contar con el personaje para Kraven the Hunter, la secuela de Venom (2018), y la tan anunciada como postergada Sinister Six. Una puja en la que Disney con su poderosa maquinaria comercial tiene todas las de ganar. El héroe ya lo avisó en Avengers: Infinity War (2018): "No quiero irme, Señor Stark".

