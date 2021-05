Una exasistente de Marilyn Manson lo acusó de acoso sexual

Walters es una de las más de una docena de mujeres que presentaron acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Manson y la segunda mujer en presentar un reclamo legal en su contra, luego de la demanda de la actriz de "Juego de Tronos", Esmé Bianco, el mes pasado.

Según documentos obtenidos por The Cut, la joven hizo fuertes acusaciones sobre el comportamiento sexual inapropiado del cantante. De acuerdo, a la información proporcionada por Walters a las autoridades, asegura que tiene un video donde Marilyn Manson le confiesa que “le encantaban las chicas que tenían semblante de haber sido violadas”.

Walters también afirma que Manson solía dirigirle ataques de rabia alimentados por las drogas, y ella dice que incluso se jactó de salirse con la suya tras haber abusado sexualmente de otras mujeres. Ella también afirma que él le dijo que quería matar a las mujeres con las que estaba saliendo.

La exasistente aseguró que el acoso sexual por parte de su jefe comenzó desde que lo conoció en persona, en mayo de 2010. Dijo que Manson la invitó a su casa en West Hollywood, y le ordenó que se quitara la blusa y la inmovilizó en una cama. La intentó besa después de morderle una oreja, y forzó a que lo tocara abajo en sus pantalones.

El cantante se mantuvo en contacto y tres meses después del primer incidente, Manson le pidió que fuera su asistente personal. Le ofreció el doble de sueldo que ganaba en ese entonces, él le dijo que el trabajo involucraría viajes y arte.

Marilyn Manson trabajaba de noche y le exigía a Walters que trabajará durante ese tiempo, hasta 48 horas seguidas. Según denunció, el cantante durante sus ataques de ira le lanzó platos y la amenazaba constantemente. Incluso, una vez le envió una foto que el cantante tomó de la espalda cortada de Esmé Bianco, expresando que esto pasaba cuando no lo obedecían.

En el tiempo que estuvo trabajando con Manson, Walters tuvo contacto con Bianco, actriz de ‘Juego de Tronos’ y exnovia del cantante, quien supuestamente, le dijo a Walters que alejara de él porque lo consideraba un hombre peligroso. Bianco demando al cantante por agresión sexual el mes pasado.

Alegó que Manson la despidió por relacionarse con Esmé, sin embargo, la recontrató una semana después, obligándola a trabajar 48 horas seguidas. Luego la volvió a despedir con amenazas físicas y verbales.

“Una vez que me di cuenta de cuántas personas se han visto afectadas, no pude sentarme y dejar que esto le sucediera a nadie más. Mi objetivo final es simplemente hacerlo responsable”, expresó la ex asistente.

De acuerdo a la publicación, Manson negó “vehementemente cualquier acusación de agresión”.