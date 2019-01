Una Madre Patria que cobija artistas

La actriz nacida en Buenos Aires, Fabiana García Lago, quien interpretó a María Estela Martínez de Perón en la miniserie “Arde Madrid”, de Paco León y Anna Costa, fue nominada como Mejor Actriz de Reparto en Series para los Premios Feroz, que se entregaron en la ciudad vasca de Bilbao el 19 de enero. Sin dudas, su muy buen trabajo en ese personaje tan particular fue reconocido.

Así, se suma a la lista de representantes de nuestro mundo artístico que triunfaron en la Madre Patria: Alterio, Federico Luppi, Ricardo Darín, Cecilia Roth, Mercedes Morán, Leonardo Sbaraglia, Miguel Angel Solá, Norma Aleandro, el Chino Darín... Claro que el listado se multiplicaría de citar a los músicos que también cruzaron el océano y se ganaron el reconocimiento ibérico.

García Lago fue la única actriz argentina en esa categoría, gracias a la ficción en la que estuvo acompañada por otro argentino, Osmar Núñez, en el papel de Juan Domingo Perón, y que ubica a la pareja durante su exilio en Madrid, cuando mantuvo discrepancias vecinales con la estrella de Hollywood Ava Gardner, famosa por sus escandalosas fiestas. “La propuesta me llegó de manera mágica, casi inesperada. Ni sabía que mi representante había enviado material ni que se estaba haciendo este proyecto. Cuando me llamó fue para decirme que iba a hacer el trabajo. Yo pensé que era para un casting, pero no. Fue un proceso distinto al habitual nuestro. Paco vio el material y decidió que iba a hacerlo yo. Eso también me generó mucha presión, claro”, comentó Fabiana en una nota con No se puede vivir del amor (La Once Diez).

La muy buena actriz argentina, además agregó: “Pude organizar las cosas para irme dos meses. Estaba haciendo teatro, pero pude organizarme. En dos meses vine una semana para ver a mis hijos. En ningún momento tuve la fantasía de ‘ay, me salió un trabajo en España, me voy a vivir allá’. Ya no estoy en esa edad en la que una se va a vivir a otros lugares. Además yo ya había vivido en España. Un poco me dio la sensación de volver a un lugar al que ya conocía, aunque de muy chica. Eso también me entusiasmó”.

Ella tiene una larga trayectoria en diferentes disciplinas del arte dramático, en la que fue nominada y premiada varias veces.

Su formación está marcada por grandes maestros y directores, y trabajó con exponentes nacionales como Alicia Berdaxagar y Alfredo Alcón en los más prestigiosos escenarios. Entre sus últimos trabajos en teatro se encuentran “Le prénom” y “La señora Klein”, dirigida por Eva Halac, y actualmente se encuentra realizando una gira nacional con la obra “Ser ellas”, de Erica Halvorsen, con dirección de Adrián Blanco.

Volviendo a su éxito en el exterior, la primera temporada de “Arde Madrid”, de gran repercusión en España, está rodada en blanco y negro y es protagonizada por Inma Cuesta, Paco León, Debi Mazar -quien da vida a Ava Gardner-, Anna Castillo y Julián Villagrán. Fabiana García Lago, hija del actor Juan Carlos Galván, explicó: “Para mí fue mucho más atractivo tener que hacer de Isabelita que si me hubieran dicho de hacer a Evita. Me tocó hacer un momento completamente desconocido de su vida y no los que ya teníamos todos en el recuerdo. Yo pensé en Isabelita, la botinera de Juan Domingo Perón. Era una bailarina de un cabaret. No era Alicia Moreau de Justo. Y enfrente tenía a un Perón desde la mirada de los españoles. Trabajé sobre las imágenes y las fotos de ella. No quería que fuese una imitación y busqué material gráfico. Encontré unas cartas que ella le había escrito a Perón.

En una decía ‘querido por favor mandame abrigo, pero que no sea de piel porque acá veo a mucha gente pobre’. Entonces armé el rompecabezas con todo eso. Además me dieron mucha libertad. Lo que me daba cierto escozor es saber que ella está allá en España”.

¿Qué sintió cuando le avisaron que estaba considerada para la 6º edición de los Premios Feroz? “Temblé cuando me enteré de la nominación. Estoy muy feliz de haber sido reconocida. Además la serie tuvo siete nominaciones. Y en mi rubro hubo dos compañeras mías, Debi Mazar y Anna Castillo”, manifestó. Incluso, antes de la entrega de los mismos había asegurado que “si yo voy y me dan el premio no podría mirar a los ojos a Debi. No es falsa humildad”.

De todas maneras, la ganadora de la estatuilla entregada hace una semana en el Bilbao Arena fue Castillo. En lo que es considerada la antesala de los Premios Goya, Arde Madrid también triunfó en los rubros mejor serie de comedia y mejor actriz protagonista gracias a la labor de Inma Cuesta.

García Lago deberá regresar a la Madre Patria para rodar la segunda temporada de la miniserie Arde Madrid, de Movistar+.

Por otra parte, se refirió a las diferencias que hay entre las producciones internacionales de países como España, respecto a las de nuestro país. “Nos cuesta bastante porque como sociedad estamos atrapados y nuestra ficción está igual que nuestro momento social.

No veo que podamos exportar como España y México, más allá de que acá hay material humano de sobra para poder hacerlo... autores, técnicos, actores, directores, pero el momento social es tan difícil que impregna todo”, sentenció. En su rica carrera y antes de llegar al Viejo Mundo, Fabiana se destacó en películas como: El buen destino, Buenos Aires plateada y Flores amarillas en la ventana, por la que obtuvo el premio Lauro sin Cortes como Revelación femenina y la nominación a los Premios Cóndor de Plata como Revelación femenina.

Trabajó en las telenovelas Padre Coraje, en la que interpretó a Irma Saldivar “La muda”, y Hombres de honor. También actuó en la telecomedia Sos mi vida e interpretó a Socorro Bernardi en la segunda temporada de Patito Feo.

Así es el mimo de los españoles para Fabi, quien se lo merece. Ella, apenas llegó a la península ibérica, había publicado en Twitter una foto de la capital con la frase. “¡Llegué! Madrid me hacés feliz”. Y queda claro que la lista de los representantes del espectáculo argentino se extiende cada temporada en España.