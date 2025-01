Una "Nueva Sensación" para los sentidos

Esta muestra que se ofrece en la Rural de Palermo, profundiza en la tendencia del “Kidulting” inaugurada por "Blow Up Experience" -su antecesora- y que invita a los adultos a divertirse como niños y a redescubrir el espíritu lúdico de la infancia.

Prensa Dia 2_Alta.mp4

Con todos sus espacios totalmente renovados, "New Sensations" by Blow Up ofrece un recorrido multisensorial e interactivo que combina realidad virtual, proyecciones dinámicas, performances en vivo, iluminación vibrante y la última tecnología de mapping.

Los visitantes a la actual exhibición descubrirán en su recorrido nuevas atracciones como, un domo caleidoscópico, un laberinto infinito, una piscina XL con toboganes inflables para zambullirse en más de medio millón de pelotas y una experiencia de realidad virtual con proyecciones de última tecnología.

18.jpg

Cada rincón de "New Sensations" by Blow Up invita a explorar lo inesperado y vivir una experiencia diseñada para transformar la percepción, jugando con la ilusión, la sinestesia y la alucinación.

Las salas "New Sensations"

Fantasía Submarina: Un viaje bajo el agua donde los peces y la luz se mezclan para crear una atmósfera mágica y surrealista.

1.jpg

Domoscopio: Un domo caleidoscópico que transforma tu reflejo en un espectáculo hipnótico de formas y colores en constante movimiento.

Un domo caleidoscópico que transforma tu reflejo en un espectáculo hipnótico de formas y colores en constante movimiento. Expedición Jurásica: Un safari en donde los dinosaurios cobran vida gracias a proyecciones envolventes, algo ideal para amantes de la aventura.

8.JPG

LED Universe: Sumergite en un cosmos de tiras LED interactivas que transforman el espacio con juegos de luces vibrantes y dinámicas.

Sumergite en un cosmos de tiras LED interactivas que transforman el espacio con juegos de luces vibrantes y dinámicas. Golden Sphere: Un mar dorado de pelotas que te envuelve en una atmósfera brillante y lujosa, perfecta para capturar momentos dignos de oro.

Un mar dorado de pelotas que te envuelve en una atmósfera brillante y lujosa, perfecta para capturar momentos dignos de oro. Un Escape Perfecto: Atrevete a perderte en este laberinto que juega con reflejos y formas inesperadas, desafiando tu sentido de la orientación.

Atrevete a perderte en este laberinto que juega con reflejos y formas inesperadas, desafiando tu sentido de la orientación. Cielo Infinito: Camina a través de un pasaje oscuro iluminado por lámparas de colores suspendidas, cuyos reflejos se multiplican infinitamente bajo tus pies.

14.JPG

Burbujas Live Performance: un espacio para interactuar con burbujas en vivo mientras distintos artistas te hacen partícipe de su show.

un espacio para interactuar con burbujas en vivo mientras distintos artistas te hacen partícipe de su show. Piscina XL New Sensations: un pelotero gigante con toboganes inflables, perfecto para todas las edades y capturar momentos únicos.

un pelotero gigante con toboganes inflables, perfecto para todas las edades y capturar momentos únicos. VR Lunar Experience: caminar sobre la luna es posible, con un casco de realidad virtual de última tecnología descubrí el asombroso espacio exterior.

12.jpg

Definitivamente, "New Sensations" by Blow Up es mucho más que una exposición, es un portal a otra dimensión, un viaje multisensorial e interactivo para sentirse nuevamente como un chico.

Lugar: “Pabellón Frers” del Predio Ferial La Rural, Palermo, Buenos Aires.

Días y horarios: Martes a domingos y feriados de 10h a 20h