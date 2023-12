Una periodista española denunció a Gérard Depardieu por violación

Fuentes policiales de Málaga confirmaron que la denuncia se presentó la semana pasada, tal y como adelantó este martes el diario La Vanguardia.

Baza denunció que en 1995, cuando colaboraba con la revista "Cinemanía", viajó a París para entrevistar a Depardieu con motivo del estreno de "El coronel Chabert".

La entrevista se produjo en las oficinas de la productora Roissy Fims, en la Avenida Georges V de París, duró más de una hora y al finalizar, el actor galo comenzó a besarla en la cara y los labios “con frenesí” y le puso la mano en la ingle.

“De repente noté su mano en mi pecho y después en la entrepierna, no podía moverme, desconecté de mi cuerpo porque me había invadido. No sentía nada, solo recuerdo el olor a alcohol y nicotina en mi boca, no sé cuánto duró”, explicó Baza al diario, y aseguró que el actor la penetró con sus dedos.

32cb3d13-97d1-4fed-8e7d-341a3f1d2172_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg El actor francés Gerard Depardieu tiene actualmente 74 años. Archivo.

A su regreso habló con el entonces director de "Cinemanía", Javier Angulo, pero sin revelarle lo que había ocurrido. Y durante casi 30 años olvidó lo sucedido hasta que el pasado mes de abril empezó a recordarlo al leer las noticias sobre la denuncia de 13 mujeres contra la estrella francesa de cine.

Angulo señaló a EFE que Baza le contó al regresar de París que la entrevista había sido “muy desagradable” y que el actor hasta le había tirado un casco de moto por la cabeza.

“Venía traumatizada”, recuerda Angulo, a quien Baza no quiso contar los detalles de lo ocurrido, que calificó de “maltrato”, aunque nunca dijo que se tratara de ningún tipo de agresión sexual.

El Museo de Cera de París retiró la estatua de Gerard Depardieu

El museo de cera de París retiró la figura del actor francés Gérard Depardieu, a causa de las "reacciones negativas" de los visitantes tras la reciente difusión de un video con comentarios sexistas del intérprete, acusado además de agresión sexual.

La decisión fue tomada "ante las reacciones negativas de los visitantes [cuando pasaban delante de la figura] y en nuestras redes sociales", dijo el director del Musée Grévin, que acoge unos 800.000 visitantes al año y donde Depardieu inauguró su doble de cera en 1981.

Durante un viaje a Corea del Norte en 2018, el actor realizó comentarios sexistas, así como gestos y ruidos de garganta imitando actos sexuales mientras hablaba con mujeres, según imágenes difundidas ahora por la cadena de televisión France 2. Tras el anuncio del museo, su hija, la también actriz Julie Depardieu, salió en defensa del actor.

"Me sorprende la violencia del rechazo a este hombre al que hemos idolatrado toda su vida", dijo en declaraciones a la cadena CNews, denunciando "una cacería humana sin precedentes".

También explicó que su padre se había ido de Francia y no pasaría la Navidad con su familia. Tras la difusión del video del actor, la ministra de Cultura gala, Rima Abdul-Malak, criticó los "comentarios absolutamente escandalosos" y anunció un trámite disciplinario que puede suponer la retirada de su Legión de Honor, una distinción que recompensa a los civiles y militares por actos y servicios entregados a Francia.