¿Vacaciones de pareja? Flor Vigna y Nico Occhiato coinciden en Brasil

Lo que llamó la atención en esa gala fue el abrazo que se dieron y las palabras elogiosas de ambos. Y como si eso no fuese suficiente para generar rumores de reconciliación, un posteo que subió Angel de Brito a su cuenta de Twitter donde mostraba una enigmática storie de Occhiato en Instagram, dio más que hablar.

En la captura se ve una cocina y la sugerente frase: "Qué ganas de volver a agarrarte acá como la última vez...". Ante semejante foto y declaración enseguida se dispararon los rumores en las redes y fue el propio Nico quien tuvo que salir a aclarar lo que en realidad pasó con esa foto.

"Es una fake news, gracias por preguntar", expresó Occhiato, en referencia a que esa publicación no salió de su cuenta. Pero los rumores sobre el acercamiento de ambos no se terminaron solamente en ese posteo, del que Nico quiso escapar, sino que ahora también aparecieron datos que tendrían que ver con unas vacaciones que juntos van a pasar en Brasil. Flor está en el país vecino junto a sus amigos desde unos días, y en las últimas horas el campeón del Bailando se tomó un avión hacia el mismo destino. "Se va la banda", fue la publicación que subió Ochiatto a su Instagram donde se lo ve reunido con amigos y listo con los pasajes rumbo a Brasil.

Ante ese nuevo rumor de encuentro, Flor tuvo que insistir con las desmentidas. En diálogo con PrimiciasYa.com, la actriz rápidamente salió al cruce de las versiones que indicaban que ambos habían sacado una reserva para encontrarse y negó esa posibilidad: "No nos vamos a ver con Nico, para nada. Incluso tal vez me tenga que volver antes del 31 para la promoción de la obra (Una semana nada más)", contó.

Pero para que no queden ningún tipo de dudas, o sí, la actriz contó que desde aquella noche en la final del Bailando, donde ambos se abrazaron, nunca más volvieron a hablar y que ella no tenía idea de las vacaciones que se iba a tomar Nico. "Tengo el pasaje con fecha abierta y no sé cuando me regreso. Y no sé nada de Nico, terminamos en buena relación y no pasa más nada", remarcó Flor desde Brasil. Lo cierto es que por más que ellos intenten mostrarse separados y hagan esfuerzos para decir que son sólo amigos, cada vez hay más rumores de reconciliación.

